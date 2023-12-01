华为鸿蒙智行旗下问界系列 11 月共交付新车 18827 辆

快科技11月17日消息，2023广州车展今日开幕，华为余承东在接受采访时曝出了不少新料。 余承东透露称，据悉，继问界和智界之后，鸿蒙智行还将迎来另外两个界”，分别来自北汽和江淮。 在智界S7预售发布会上，余承东就透露称，华为智选车有了新成员，会进一步壮大，而此次可以确认的是，接下来的两个品牌同样为X界”。 有意思的是，今年5月份，华为申请注册了拓界”、揽界”、奕界”等商标，而目前这些处于驳回复审中”状态，如若注册成功，和江淮和北汽合作的品牌应该就会从中取名。 可以预见的是，随着华为在车圈的展露手脚，?