华为鸿蒙智行旗下问界系列 11 月共交付新车 18827 辆

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:AITO 汽车官方宣布，2023年11月，鸿蒙智行旗下的AITO问界系列共交付新车18827辆。
其中，问界新M7交付新车15242辆，连续2个月交付破10000辆，累计交付超27000辆。
此外，问界新M7上市两个半月累计大定突破100000辆。
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站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:AITO 汽车官方宣布，2023年11月，鸿蒙智行旗下的AITO问界系列共交付新车18827辆。
其中，问界新M7交付新车15242辆，连续2个月交付破10000辆，累计交付超27000辆。
此外，问界新M7上市两个半月累计大定突破100000辆。
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SUV因大空间，深受家庭用户喜爱，需求上升也导致这一细分领域竞争激烈，优质车型频出。不过在众多优质产品中，问界新M7定算得上是现象级产品，其上市两个半月就突破10万销量的骄人业绩，创造了新的“问界速度”。作为华为与赛力斯联合打造的智慧出行新选择，问界新M7将继续为消费者带来智能出行新方案问界新M7也势必成为更多消费者的明智之选。
对于汽车行业来说，唯有与时代共舞，才能在潮头涌起之时，从容应对，笑看未来！特别是在这个能源赛道升级为智能赛道的时代，只有智能新汽车才是面向未来的最优解。市面上也即将涌现不少搭载华为黑科技的车，比如已正式开启预售的智界S7，又或者是即将上市的年度重磅车型问界M9，相信有了华为的加持，它们定能在智慧出行领域脱颖出！
鸿蒙智行已正式上线。鸿蒙智行官网表示：鸿蒙智行是鸿蒙智能汽车技术生态联盟。软件定义汽车：HUAWEIiDVP智能汽车数字平台，采用区域接入中央控制架构，配合三大自研OS和整车SOA框架，软硬结合，构建开放灵活、可靠安全、可持续快速扩展的智能车数字平台。
据阿维塔汽车官方，10月份共交付了3888台阿维塔11，创下历史新高。作为Hi模式的独苗，背靠华为这棵大树，阿维塔确实走得非常稳，今年8月份，阿维塔11鸿蒙版上市，限时仅需28万就能买到。值得一提的是，阿维塔全新纯电轿跑阿维塔12也将于近日正式开售，它的到来，无疑会使阿维塔家族实力倍增，也将助力品牌销量再上一层。
国产车近年来的发展有目共睹，在技术、品质、外观设计等方面都有了显著的提升随之来的便是国产品牌间愈发激烈的竞争。华为与赛力斯联袂打造的问界新M7凭借其卓越的智能科技与非凡的驾驶体验，在新能源市场上掀起了一阵销量热潮。问界新M7的热销和用户的热烈追捧，无疑为整个新能源汽车市场注入了新的活力问界新M7势必成为更多用户的出行选择。
快科技11月17日消息，2023广州车展今日开幕，华为余承东在接受采访时曝出了不少新料。 余承东透露称，据悉，继问界和智界之后，鸿蒙智行还将迎来另外两个界”，分别来自北汽和江淮。 在智界S7预售发布会上，余承东就透露称，华为智选车有了新成员，会进一步壮大，而此次可以确认的是，接下来的两个品牌同样为X界”。 有意思的是，今年5月份，华为申请注册了拓界”、揽界”、奕界”等商标，而目前这些处于驳回复审中”状态，如若注册成功，和江淮和北汽合作的品牌应该就会从中取名。 可以预见的是，随着华为在车圈的展露手脚，?
理想汽车公布2023年11月交付数据。2023年11月，理想汽车交付新车41，030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车在全国已有398家零售中心，覆盖136个城市;售后维修中心及授权钣喷中心320家，覆盖209个城市。
华为强势赋能，销量遥遥领先。上市两个半月，问界新M7大定突破10万辆，以月均破3万的成绩诠释“问界速度”。问界新M7以“华为科技”为背书引领未来出行，为每一位追求智慧生活的消费者提供最优解，对问界新M7感兴趣的朋友，可以放心冲！
小红书今天宣布，已完成华为鸿蒙原生应用测试版本App的开发工作。在今年华为秋季全场景新品发布会上，余承东宣布全面启动鸿蒙原生应用后，多个国内头部厂商已启动鸿蒙原生应用的开发，一起形成鸿蒙千帆起”的景象。随着越来越多的厂商开启鸿蒙原生应用开发，鸿蒙生态将愈加强大，华为也将逐渐摆脱对于安卓系统的依赖。
小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年11月小鹏汽车共交付新车20，041台，同比增长245%，连续2个月月交付突破两万，再创单月交付新高。小鹏汽车已连续10个月保持月交付正增长，截至11月末小鹏汽车2023年累计交付量达121486台，超2022年全年累计交付量。
VoiceRec 是一款集语音录制、转文字识别与共享于一体的人工智能语音应用。支持语音转文字、精准识别、支持多国语言、支持导出多种格式。
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EarningsDigest利用AI技术自动生成股票盈利电话摘要,帮助投资者节省时间,提高投资效率。用户可以在网站上查看主要上市公司的盈利电话内容摘要,包括关键财务指标、管理层指引、问答等部分。
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