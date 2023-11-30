首页 > 业界 > 关键词  > 生成式AI最新资讯  > 正文

​到2031年，全球生成式人工智能市场预计将达1360亿美元

2023-11-30 14:19 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚀 生成式人工智能市场份额预计在未来几年内迅速扩大，预计到2031年将达到1360亿美元，以33.2%的复合年增长率增长。

2. 🌎 北美是最大的市场，其次是欧洲和亚太地区。在北美，生成式人工智能在医疗保健、媒体和娱乐行业的部署不断推动市场发展。

3. 💡 生成式人工智能涉及多个行业，可用于艺术设计中创造创新独特的设计、绘画和雕塑，为电影、视频游戏和虚拟现实体验生成计算机生成的图像，同时在医疗保健领域协助药物发现、遗传研究和医学影像分析。

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:全球生成式人工智能市场预计到2031年将达到1360亿美元，以33.2%的复合年增长率增长，这是根据海峡研究的最新报告所示的。该市场份额预计将在未来几年内迅速扩大，主要受到多个行业对生成式人工智能解决方案的需求增加以及新颖创意的生成式人工智能技术的推动。

AI投资机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

北美被确定为生成式人工智能市场的最大市场，其次是欧洲和亚太地区。在北美，生成式人工智能的部署在医疗保健、媒体和娱乐行业不断增加，推动市场的发展。这种趋势表明，生成式人工智能在不同领域的广泛应用将成为市场增长的重要推动力。

生成式人工智能是人工智能技术的一个子集，也被称为生成式对抗网络（GANs）。与传统的人工智能模型侧重于基于标签的数据进行分类或预测任务不同，生成式人工智能侧重于生成类似于原始训练数据的新数据样本。这种技术在多个行业中有着广泛的应用，包括艺术和设计中创造创新独特的设计、绘画和雕塑。在影视、视频游戏和虚拟现实体验中，它能够生成计算机生成的图像。在医疗保健领域，生成式人工智能可协助药物发现、遗传研究和医学影像分析。

与此同时，云存储的创新以及政府的积极倡议推动了全球市场的发展。云存储已经改变了数据存储、检索和管理的方式，并对多个行业和市场产生了深远影响。云服务器远程存储数据，使得在线数据可以在无需存储设备的情况下访问。由于其便利性，消费者和企业广泛使用云存储。这些技术的创新促进了设备数据的存储、同步和共享。用户可以实时共享文件、进行通信，并从故障设备中恢复数据。

生成式人工智能市场的迅速增长将在未来几年内继续，随着技术的不断创新和各行业对其广泛应用的增加，市场前景看好。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Plannit AI:Plannit是一个免费的AI商业计划生成器

    Plannit是一个免费的AI商业计划生成器。通过回答关于您的业务的问题，您可以在几分钟内生成一个免费的商业计划。这是一个合作的、由AI驱动的商业规划工具，面向有志于创业的企业家、小企业主和学生。

    商业计划 商业规划 商业计划生成器

  • WebsiteColorsAI:使用AI获取顶级网站的颜色

    WebsiteColorsAI是一个使用人工智能技术来获取顶级网站的颜色的工具。它分析提供的网站的HTML和CSS文件，识别出所有的HEX颜色代码。您可以使用识别出的颜色构建和评估多样化的配色方案和调色板，从而将您的设计变成艺术品。WebsiteColorsAI是一个令人惊叹且节省时间的工具，可以改变您网站的美学。

    颜色 设计 配色方案

  • GPT4Audio:将语音转为文本的桌面应用

    GPT4Audio是一款基于人工智能的语音转文字桌面应用程序。它旨在提高您的工作效率，让您的生活更轻松。该应用程序可以将音频文件转录为文本，并支持多种语言的翻译。您还可以通过麦克风进行口述，并实时生成文本和音频录音。GPT4Audio具有直观易用的界面和强大的功能，可满足您的各种语音转文字需求。定价请访问官方网站获取详细信息。

    语音转文字 文本转录 人工智能

  • Insightful:个性化的、按需的专业辅导

    Insightful是一款个性化、按需的专业辅导产品。它通过AI技术为用户提供定制化的辅导服务，帮助用户在职业、人际关系或生活的其他方面获得更深入的洞察力，并进行个人转型。Insightful的定价实惠，每月提供7天免费试用，并且随时随地提供每日个性化辅导。您可以通过Insightful获得与您相关的更深入的主题内容。

    辅导 个性化 AI

  • Aiter:一键生成AI广告和内容

    Aiter是一个一键生成AI广告和内容的工具。通过输入你的网站URL，你可以获得适合你产品的文本广告、战略思路和内容。它可以帮助你在紧迫的截止日期前快速获得结果，并提供创意思路和定制化的广告内容。Aiter还可以生成SEO关键词，帮助你优化网站和提高搜索引擎排名。Aiter提供免费版和付费版，适用于个人用户、小型公司和营销机构。

    AI AI文案 AI营销

  • Interested In AI:找到并分享你梦想中的AI工具

    Interested In AI是一个AI社区平台，用户可以在平台上找到和分享自己梦想中的AI工具。平台提供讨论AI、分享见解以及向AI爱好者提问的功能。

    AI 工具 社区

  • Ultramail:一键发送个性化营销邮件

    Ultramail是一个利用人工智能技术快速生成个性化营销邮件并批量发送的工具。它能够轻松管理用户、邮件语调和个性化，让您的营销邮件变得更加简单和高效。

    邮件 营销 人工智能

  • Ai Cute Wallpapers:一键生成超萌超清手机壁纸

    Ai Cute Wallpapers是一个人工智能驱动的在线壁纸生成平台。用户可以通过选择喜爱的可爱元素,一键生成独特的超清手机壁纸。平台拥有大量可爱元素素材,覆盖卡通角色、糖果美食、爱心花朵等。生成的壁纸可以在线保存和下载使用。核心功能为个性化壁纸设计和高清壁纸生成。整个网站完全免费,无需注册登录即可使用。

    AI 可爱 卡通

  • Ploomber Cloud:是一个面向数据科学的协作平台

    Ploomber Cloud是一个面向数据科学家和机器学习工程师的在线协作平台。它通过版本控制和环境管理来实现数据科学项目的可重现性,让用户能够轻松地与团队成员分享代码、数据和运行环境。主要功能包括:追踪项目迭代历史;支持Jupyter和集成开发环境,平滑数据科学工作流程;利用Docker和Kubernetes实现环境一致性;支持Notebook和脚本的运行和调度。该产品采用按量计费的订阅模式,面向需要协同工作的企业数据科学团队。

    数据科学 机器学习 MLOps

  • DubbingAI:一款集成超过1000种不同调音和100多种语言的免费实时AI语音转换软件

    Dubbing AI是一款功能强大的实时AI语音转换软件,它为用户提供超过1000种不同的语音和100多种语言选择,能够实时将任何语音转换成用户所需的语音效果。该软件具有极低的时延和资源占用,与其他类似软件相比,它只占用2-3%的CPU资源。Dubbing AI支持Windows和macOS等多个平台,与各类游戏、软件和社交平台兼容,是游戏玩家、主播和创作者的完美语音工具。

    语音转换 实时 游戏

  • depikt:一键智能生成产品详细信息,轻松提升在线商品列表

    depikt产品详细信息智能生成器,只需要输入简单的产品描述,就可以一键生成包括功能、定价、定位等全面的商品详情信息,大大简化了在线商品列表的制作流程,提高工作效率。

    电商 智能生成 增效工具

  • Dario:管理您的业务直接在WhatsApp上

    Dario是一款全方位的平台，可帮助现代创业者在WhatsApp上直接管理业务。通过Dario，您可以建立专业形象、发送发票、接受付款、安排预约并与客户进行即时沟通。Dario的AI驱动工具可以自动化您的后勤工作，提高效率。

    WhatsApp 自动化 后勤工作

  • Summary.sh:一站式文本摘要API

    Summary.sh是一个强大的抽取和生成式摘要API，适用于工程和营销团队。它支持各种文本格式的摘要，无需预处理。具有深度理解数据和灵活集成的功能。

    文本摘要 API 工程

  • Propwrite:革新房地产列表，提供基于人工智能的高效率。简化工作流程，提供直观工具和无缝集成。为现代房地产专业人员量身定制，注重精确性、安全性和可扩展性。

    Propwrite革新房地产列表，提供基于人工智能的高效率。通过高级人工智能编辑器，即时创建出色的房地产列表。提供SSL加密，确保客户信息和房产数据的安全。自动化跟进和更新，简化房地产管理。提供全面的API集成，与现有工具无缝衔接。保证列表始终是最新的，并提供可靠的备份解决方案。提高工作效率，让您专注于成交。

    房地产技术 人工智能房产列表 房地产列表管理

  • Chatio.ai:AI聊天机器人软件

    Chatio是专为小型企业设计的AI聊天机器人软件，可以即时解决80%的支持问题，无需编码，支持24/7支持，支持多语言，5分钟内实施。

    AI 聊天机器人 客户支持

  • Labnote:数字化转型的研究解决方案

    Labnote是一种完整的研究解决方案，通过将研究愿景与数字空间相连接，实现团队和功能的统一协作，助力科研成功。Labnote具备详细的材料库存管理、材料集成和追踪、可视化结构化实验流程等功能，帮助您实现高效的实验操作、优化协作、可靠的数据管理和分析。通过机器学习的力量，Labnote可以帮助预测实验结果，加速研究创新。

    研究 科学 实验

  • GPT: Store - 为您挑选的最佳

    GPT Store是一个为用户提供手动挑选的最佳GPT（生成对抗网络）的在线商店。它为用户提供各种用途的GPT，包括写作、编程、数据分析、教育等领域。GPT Store的GPT经过精心挑选，确保质量和性能。用户可以浏览和购买适合自己需求的GPT。

    AI Chat GPT

  • The Complete Giude of Mistral 7B:Mistral 7B是最佳7B模型

    Mistral 7B是由Mistral AI免费提供给所有人使用的第一个大型语言模型。它适用于许多用例，具有优秀的自然编码能力和8k序列长度。该模型在所有基准测试中表现优于Llama 2.13B，并且在代码和推理基准测试中远远超过其他模型。Mistral 7B易于在任何云端和游戏GPU上部署。

    AI模型 聊天机器人 文本生成

  • Gpt4sales:创建自定义 ChatGPT，用于自动化销售和客户服务

    GPT4Sales 是一个定制的 ChatGPT 平台，可以帮助您创建自己的 AI 代理，用于在 Telegram 和 Whatsapp 上进行销售和客户服务。只需在 1 分钟内创建您的 AI 代理，并通过一键将其连接到 Telegram 和 Whatsapp。它可以通过您的数据（网站、PDF、纯文本或产品库存）来培训，已经了解最佳销售技巧。GPT4Sales 可以提升和自动化您的销售、客户服务或预订。快来试试吧！

    AI ChatGPT Chatbot

  • MasterScript:AI写作工具，生成优质内容

    MasterScript是一款AI写作工具，通过使用科学的文案写作公式，能够快速生成高质量的内容。它提供了更多专业的工具，比其他任何工具都更好用。MasterScript可以帮助用户节省时间和精力，并提供出色的内容。它适用于各种写作场景，如博客文章、SEO内容、社交媒体帖子等。MasterScript不仅是一款工具，更是您写作的最佳助手。

    AI写作 内容生成 文案写作

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM