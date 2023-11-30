​到2031年，全球生成式人工智能市场预计将达1360亿美元

**划重点:** 1. 🚀 生成式人工智能市场份额预计在未来几年内迅速扩大，预计到2031年将达到1360亿美元，以33.2%的复合年增长率增长。 2. 🌎 北美是最大的市场，其次是欧洲和亚太地区。在北美，生成式人工智能在医疗保健、媒体和娱乐行业的部署不断推动市场发展。 3. 💡 生成式人工智能涉及多个行业，可用于艺术设计中创造创新独特的设计、绘画和雕塑，为电影、视频游戏和虚拟现实体验生成计算机生成的图像，同时在医疗保健领域协助药物发现、遗传研究和医学影像分析。

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:全球生成式人工智能市场预计到2031年将达到1360亿美元，以33.2%的复合年增长率增长，这是根据海峡研究的最新报告所示的。该市场份额预计将在未来几年内迅速扩大，主要受到多个行业对生成式人工智能解决方案的需求增加以及新颖创意的生成式人工智能技术的推动。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

北美被确定为生成式人工智能市场的最大市场，其次是欧洲和亚太地区。在北美，生成式人工智能的部署在医疗保健、媒体和娱乐行业不断增加，推动市场的发展。这种趋势表明，生成式人工智能在不同领域的广泛应用将成为市场增长的重要推动力。

生成式人工智能是人工智能技术的一个子集，也被称为生成式对抗网络（GANs）。与传统的人工智能模型侧重于基于标签的数据进行分类或预测任务不同，生成式人工智能侧重于生成类似于原始训练数据的新数据样本。这种技术在多个行业中有着广泛的应用，包括艺术和设计中创造创新独特的设计、绘画和雕塑。在影视、视频游戏和虚拟现实体验中，它能够生成计算机生成的图像。在医疗保健领域，生成式人工智能可协助药物发现、遗传研究和医学影像分析。

与此同时，云存储的创新以及政府的积极倡议推动了全球市场的发展。云存储已经改变了数据存储、检索和管理的方式，并对多个行业和市场产生了深远影响。云服务器远程存储数据，使得在线数据可以在无需存储设备的情况下访问。由于其便利性，消费者和企业广泛使用云存储。这些技术的创新促进了设备数据的存储、同步和共享。用户可以实时共享文件、进行通信，并从故障设备中恢复数据。

生成式人工智能市场的迅速增长将在未来几年内继续，随着技术的不断创新和各行业对其广泛应用的增加，市场前景看好。

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