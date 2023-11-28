OpenAI 的领导权争议表明了商业化的危险性

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 28 日消息:在人工智能（AI）领域，保持与快速发展的行业同步是一项艰巨的任务。上周 AI 创业公司 OpenAI 的领导争议成为不容忽视的焦点。该公司的董事会原本罢免了首席执行官兼联合创始人 Sam Altman，据称是因为他过分重视商业化而忽视了 AI 的安全性。

然而，在微软这一 OpenAI 的主要支持者的努力下，Altman 重新被任命为首席执行官，大部分原董事会成员被替换。这一事件突显了即使是像 OpenAI 这样的大型、有影响力的 AI 公司，在面对不断增强的商业化资金来源的诱惑时也存在风险。

根据 CNBC 的报道，训练大型语言模型（例如 OpenAI 的旗舰文本生成 AI 模型 GPT-4 的前身 GPT-3）的过程可能花费超过 400 万美元。这一估算还未包括雇佣数据科学家、AI 专家和软件工程师的成本——他们都拥有高昂的薪酬。

许多大型 AI 实验室与公共云提供商签订战略协议并非偶然；在 AI 模型训练芯片短缺（使得 Nvidia 等供应商受益）的时期，计算能力已变得比黄金更有价值。OpenAI 的主要竞争对手 Anthropic 接受了来自谷歌和亚马逊的投资。同时，Cohere 和 Character.ai 则获得了谷歌云的支持，并且谷歌云是他们的独家计算基础设施提供商。

然而，正如上周的报道，这些投资带来了风险。科技巨头有自己的议程——并有能力施加影响以实现其目标。

OpenAI 试图通过独特的「有限利润」结构来保持一定的独立性，该结构限制了投资者的总回报。但微软展示了计算能力可以与资本一样珍贵，足以让一家初创公司屈服；微软对 OpenAI 的投资大部分是以 Azure 云服务额度的形式提供的，暗示可能撤回这些额度已足以引起任何董事会的关注。

除非公共超级计算资源或 AI 资助计划的投资大幅增加，现状不太可能很快发生改变。像大多数初创公司一样，某些规模的 AI 初创公司如果希望发展，不得不放弃对自己命运的控制权。

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