Google 承诺向 OpenAI 竞争对手人工智能初创公司 Anthropic 投资 20 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息:据 CNBC 确认，Google 已同意向 Anthropic 投资高达 20 亿美元，该公司是由前 OpenAI 执行官创立的人工智能初创企业。

该投资承诺包括预付 5 亿美元的现金注入，以及额外的 15 亿美元将随着时间的推移投入。Anthropic 的发言人向 CNBC 透露了这一消息。早些时候，华尔街日报已报道了这项计划中的融资事宜。Google 的发言人并未立即回应置评请求。

Anthropic 是 Claude 2 的开发商，Claude 2 是 OpenAI 的 ChatGPT 的竞争对手，被包括 Slack、Notion 和 Quora 在内的多家公司所使用。该公司成立于 2021 年，除了 Google 外，还获得了 Salesforce 和 Zoom 的投资，并在今年早些时候估值为 41 亿美元。

Claude 2 能够总结多达约 75，000 字的内容，这可能相当于一本书的长度。用户可以输入大量数据，并请求以备忘录、信件或故事的形式进行总结。相比之下，ChatGPT 只能处理约 3，000 字的内容。

由机器学习监控平台 Arthur AI 进行的研究发现，Claude 2 是在「自我意识」方面最可靠的聊天机器人，即准确评估它所知道和不知道的内容，并只回答它拥有训练数据支持的问题。Arthur AI 测试了来自 Meta、Cohere 和 OpenAI 的聊天机器人。

今年 4 月，Google 投资了 3 亿美元于 Anthropic，获得了 10% 的股权。同月，Anthropic 是受邀参加在白宫举行的关于负责任的 AI 发展讨论会的四家公司之一，与副总统卡马拉·哈里斯进行了交谈。Google 的母公司 Alphabet、微软和 OpenAI 是其他受邀参加会议的公司。

在 5 月份，Anthropic 迅速筹集了 4.5 亿美元的资金。当时，根据 PitchBook 的数据，这标志着自微软于 1 月份投资 OpenAI 以来，AI 公司的最大一轮融资。

Anthropic 由 OpenAI 的前研究副总裁 Dario Amodei 和他的妹妹 Daniela Amodei 共同创立，Daniela 曾是 OpenAI 的安全和政策副总裁。Anthropic 的创立团队还包括了几名 OpenAI 的研究员。

Amodei 在 7 月份接受 CNBC 采访时表示，Anthropic 投入了至少两个月的时间来开发其最新的聊天机器人，有 30 至 35 人的团队直接参与了 AI 模型的开发，总共有 150 人为其提供支持。她说，市场增长如此迅速，以至于有足够的空间让多家参与者取得成功。

Amodei 当时说：「从商业角度来看，这是一个非常不寻常的时期，因为对大型语言模型的需求非常强烈，实际上超过了当前行业的供应能力。市场格局非常宽广，对于许多不同的用户和用户类型来说，利用这些系统都有很多空间。」

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