谷歌洽谈向人工智能初创公司 Character.AI 投资「数亿美元」

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 13 日消息:据路透社报道，Alphabet 旗下的谷歌正在与人工智能聊天机器人初创公司 Character.AI 进行谈判，计划投资数亿美元。这笔投资将加深 Character.AI 与谷歌现有的合作关系，Character.AI 目前正在使用谷歌的云服务和张量处理单元（TPU）来训练模型。

Character.AI 由前谷歌员工 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 创立，允许用户与名人如 Billie Eilish 或动漫角色的虚拟版本聊天，并创建自己的聊天机器人和 AI 助手。该服务免费使用，但提供 9.99 美元/月的订阅模式，供用户跳过虚拟排队直接访问聊天机器人。

Character.AI 的聊天机器人以其多种角色和语调受到用户的欢迎，尤其是 18 至 24 岁的年轻人，据 Similarweb 的数据，这一年龄段用户贡献了约 60% 的网站流量。这一人群帮助公司将自己定位为提供更有趣的个人 AI 伴侣，与 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Bard 等其他 AI 聊天机器人相比。

Character.AI 公司此前表示，自推出以来的前六个月内，其网站吸引了每月 1 亿次访问。

Character.AI 还在与风险资本投资者进行融资谈判，可能会使公司估值超过 50 亿美元。今年 3 月，该公司已在由 Andreessen Horowitz 领投的融资轮中筹集到 1.5 亿美元，估值达到 10 亿美元。

谷歌与 Character.AI 的谈判正在进行中，交易条款可能发生变化，消息来源要求匿名，因为讨论是私密的。

谷歌一直在投资 AI 初创公司，包括向模型开发商 Anthropic 投资 20 亿美元的可转换票据，此外还有之前的股权投资。Anthropic 也使用谷歌的云服务和最新版的 TPU。

这是大型科技云服务提供商近期的一个趋势，他们通过与 AI 公司达成交易，吸引它们使用特定的云服务或硬件，以在构建模型和服务消费者的计算密集型竞赛中保持领先，包括微软对 OpenAI 的投资以及谷歌和亚马逊对 Anthropic 的投注。

美国联邦贸易委员会主席莉娜·汗（Lina Khan）上周在旧金山的一个活动上表示，该机构正在调查云服务提供商对 AI 初创公司的投资，以审查任何反垄断竞争行为。

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