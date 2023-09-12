人工智能应用 Character.ai 月活跃用户数正在赶超 ChatGPT

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日消息:Character.ai 是一家人工智能应用程序开发商，允许用户设计自己的 AI 角色。根据市场情报公司 Similarweb 最近的分析，得到 a16z 支持的 Character.ai 的 iOS 和 Android 应用程序在美国现在每月有 420 万活跃用户，而 ChatGPT 的移动应用程序在美国的月活跃用户数接近 600 万。

这是 Character.ai 自 2023 年 5 月推出以来的显著增长，当时这家初创公司分享了其在首周内超过 170 万的安装量。当然，安装量并不等同于用户，更不用说活跃用户了。事实上，平均移动应用程序的 30 天保留率为 3％至 4％，而卸载率在 30 天后超过 40％，根据移动营销公司 Appsflyer 的数据。这意味着 Character.ai 已经成功地保留了一些早期用户并在首次亮相后的几个月内增加了其使用率。

话虽如此，在网页上 ChatGPT 仍然远远领先于 Character.ai——很可能是因为 Character.ai 的许多用户更喜欢在个人移动设备上构建和与其 AI 聊天机器人交互，而不是通过网站。

在全球范围内，Android 数据表明，ChatGPT 在移动端仍然遥遥领先于 Character.ai，ChatGPT 的每月活跃用户为 2250 万，而 Character.ai 则为 527 万。

然而，Character.ai 吸引的年龄更年轻的人群比 ChatGPT 和其他 AI 应用程序要多。例如，在网页上，Character.ai 将近 60％的受众来自 18 至 24 岁的年龄段，这个数字在夏季网站流量下降之后仍然很稳定，而 ChatGPT 的流量中 18 到 24 岁的年龄段占 27％，从四月份的 30％下降。

新数据表明，其他 AI 提供商在 18 到 24 岁年龄段的年轻人中的采用率也较低。例如，与 Character.ai 的 60％相比，Perplexity.ai、Midjourney、Anthropic 和 Bard 的 18 至 24 岁人群的比例分别为 22.7％、22.3％、25.3％和 18.46％。

据路透社援引 Similarweb 的数据报道，ChatGPT 的全球网站访问量连续第三个月下降 3.2％，至 8 月份下降至 14.3 亿。此外，ChatGPT 的网站平均停留时间从 3 月份的 8.7 分钟下降到 8 月份的 7 分钟。

Similarweb 推测，Character.ai 在夏季的使用率保持稳定，因为该应用程序是为娱乐而设计的，而不是作为作业辅助或研究助手。然而，该公司指出，Character.ai 的网站流量在夏季有所下降，但移动用户采用了 Character.ai 的 iOS 和 Android 应用程序弥补了这一点。

ChatGPT 的下降也正在扭转。Similarweb 发现，随着新学期开始，ChatGPT 的流量在美国已经开始反弹，8 月份网站访问量增加了 0.4％。在美国和全球范围内，独特访客在 8 月份环比增长了 3％和 0.3％，在 6 月和 7 月之后的月度下降后。

鉴于该企业获得了 1.5 亿美元的 A 轮融资，使其估值达到了 10 亿美元，Character.ai 还有很多发展空间。尽管市场上有很多人工智能角色生成器，但投资者押注 Character.ai 的创始人。这家初创公司由 AI 专家 Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 创办，他们此前曾领导谷歌的一个研究团队，建立了一种语言模型 LaMDA（对话应用程序的语言模型），该模型有助于推动对话式 AI 体验。

在 a16z 投资时，GP Sarah Wang 将这些创始人称为「AI 领域的开创者」。

「他们建立了一个强大的平台，将模型和应用程序的端到端组合相结合，使 Character.AI 能够随着更多人创建和参与其角色而不断改进其产品，」Wang 说道。

当然，现在还不知道年轻人是否会继续采用 Character.ai，或者它是否会被证明是另一个 AI 热潮。Character.ai 没有就 Similarweb 的数据回应。

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