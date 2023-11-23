荣耀 100 系列发布 售价 2499 元起

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:在今晚的新荣耀三周年暨荣耀100系列新品发布会上，荣耀正式发布了荣耀100系列手机，包括荣耀100和荣耀100Pro两款机型，售价从2499元起。

荣耀100Pro搭载了骁龙8Gen2移动处理平台，并配备了荣耀自研射频增强芯片C1。屏幕采用了一块6.78英寸2700×1224OLED流光四曲屏，首发自然色彩显示技术并支持360度自适应调光技术。同时具备120Hz刷新率、3840Hz高频PWM调光，峰值亮度达到2600nit，支持10.7亿色彩显示。

影像方面，荣耀100Pro后置5000万像素“单反级”广角主摄，采用了索尼IMX906传感器，尺寸为1/1.56英寸，支持OIS光学防抖。此外，荣耀100Pro还配备了1200万像素单反级超广角摄像头和3200万像素单反级人像摄像头，前置镜头则为5000万像素索尼IMX816单反级写真镜头。

此外，该机还采用了4674mm²广域不锈钢仿生VC散热系统。荣耀100Pro最大拥有16GB RAM和1TB ROM，官方称其可实现47个App后台保活并支持GMS服务。

电池方面，荣耀100Pro内置5000mAh三极耳单电芯电池，支持100W快充（30分钟充电100%）和66W无线快充(42分钟充电100%)。

在其他配置上，荣耀100Pro内置立体声双扬声器并预装MagicOS7.2系统。该机还支持AI人机交互功能，包括气息唤醒、一翻即扫和智慧感知等。

另一方面，荣耀也发布了荣耀100标准版。荣耀100标准版同样搭载了荣耀绿洲护眼屏并通过硬件级低蓝光认证。该屏幕还搭配了3840Hz超高频PWM零风险调光、类自然光护眼与助眠显示技术。此外，屏幕还支持2600nit峰值亮度、435PPI和超动态臻彩显示。

在影像方面，荣耀100标准版同样搭载了单反级写真相机，并首发索尼IMX906单反级写真主摄、112°超广角微距镜头以及前置500万像素单反级写真镜头。

性能方面，荣耀100标准版行业首发第三代骁龙7芯片并拥有最大16GB内存。此外，该机还搭载了荣耀自研射频增强芯片C1并配备5000mAh超大电池和100W超级快充功能。同时内置立体声双扬声器并预装MagicOS7.2系统。

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