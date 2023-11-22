​AI 图像生成器市场规模预计将在2030年超过9亿美元，年复合增长率为17.4%

划重点: - AI 图像生成器市场预计在2030年将达到917，448，000美元，年复合增长率为17.4%。 - 企业领域占据市场主导地位，原因是任务自动化和流程优化。 - 数字转型倡议的增加推动了市场增长。

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:根据 Fortune Business Insights 的报告，全球 AI 图像生成器市场规模预计将在2030年达到917，448，000美元，年复合增长率为17.4%。

AI 图像生成器在数字艺术和插图制作以及市场营销资料的视觉元素制作等方面有着广泛的应用。它们还在构思建筑设计和协助各种专业领域的内容生成方面发挥着重要作用。随着越来越多的行业认识到 AI 图像生成的潜力，企业采用 AI 图像生成来产生引人注目和真实的视觉效果，推动了市场的增长。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

企业领域在市场中占据主导地位，原因是任务自动化和流程优化。AI 图像生成帮助企业实现更高效的工作流程，减少人力资源的需求。此外，越来越多的企业意识到与供应商的合作和关系管理的重要性，推动了市场的增长。

数字转型倡议的增加也推动了市场的增长。越来越多的企业意识到数字化转型的重要性，尤其是在当前全球疫情的背景下。AI 图像生成技术可以帮助企业快速生成高质量的视觉内容，从而实现数字化转型的目标。

在企业类型分析中，大型企业占据主导地位，得到了不断增长的服务需求的支持。大型企业具有更多的资源和资金来投资和采用 AI 图像生成技术。

在地区方面，北美地区占据了 AI 图像生成器市场的主要份额。这主要归因于该地区强大的技术生态系统，包括著名的人工智能研究机构、科技巨头和初创企业。亚太地区也在迅速扩张，快速城市化和中产阶级人口增长带来了对 AI 驱动解决方案的增加需求，推动了该地区的增长。

AI 图像生成器市场的竞争激烈，关键参与者通过合作来增强产品组合。这些公司致力于开发尖端解决方案以满足客户需求，并致力于改进其当前产品范围，提供更具适应性的解决方案。此外，这些公司还积极追求合作、收购和合作，以增强其产品组合。

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