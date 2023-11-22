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阿里内部发文澄清：未来马云将长期持有阿里股票

2023-11-22 14:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:在阿里2024财年二季度财报发布之际，阿里内部传来消息，阿里巴巴创始人马云将长期持有公司股票，以显示对公司的信心。这一声明是对之前美国证交会（SEC）披露的信息做出的回应，该信息称马云家族信托 JC Properties Limited 和 JSP Investment Limited 计划减持500万股阿里股票。

阿里巴巴 (2)

马云的办公室律师在第二天发表声明，强调这次减持计划是一个远期规划，目前尚未实际减持。声明中指出，马云对阿里充满信心，当前股价远低于公司实际价值，他将坚定持有阿里股票。这一消息得到了阿里巴巴合伙人、首席人才官蒋芳的支持，他在阿里内网发文详细解释了减持计划的前因后果。

蒋芳在内网发文中澄清了外界的两个误解。首先，他解释了马云办公室之前与股票经纪签订的减持合同，强调这是为了支持投资农业科技和公益事业等项目，而不是对公司前景的悲观看法。其次，他说明了减持计划设定的售卖价格远高于当前股价，因此马云并未实际卖出股票。他批评外界的炒作，认为这是对阿里业务的误读，而不是对公司未来的不信任。

此外，蒋芳还回应了关于阿里裁员的谣言，称这是无稽之谈。他表示公司已经报警追究造谣者的责任，并呼吁员工相信公司的未来，共同努力迎接科技发展的浪潮。

阿里巴巴集团董事长蔡崇信也在留言中表达了对公司的信心，强调阿里一直以来都在面对各种质疑和挑战，但公司坚持相信未来会更好。他鼓励年轻的阿里员工相信公司，因为信任，所以简单;因为相信，所以看见。

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