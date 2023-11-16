Bing 在搜索结果中添加 AI 生成的标题

划重点: Bing 现在使用人工智能生成搜索结果的标题 Bing 利用 GPT-4技术生成更相关和有信息量的搜索结果 用户可以通过设置标签来阻止显示 AI 生成的标题

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:Bing 现在正在利用人工智能生成一些搜索结果的标题。Bing 宣布，它正在使用 GPT-4技术，以使搜索结果更相关和有信息量，帮助用户更快地找到他们正在寻找的网站。

具体表现如何呢?如果你搜索 "barry schwartz SEO"，然后点击搜索结果中标题链接旁边的向下箭头，你会看到一些结果标有 "AI-Generated Caption"。

Bing 解释说，它通过分析用户的搜索查询，使用 GPT-4生成这些 AI 生成的标题。它从网页中提取最相关的信息，并将其转化为相关且易于理解的摘要。

这些生成的标题是针对每个独特的搜索查询进行定制的，对于不同的查询可能生成不同的摘要。生成的标题可能不完全与网页上的文字相同，但是 Bing 采用了多种信号和技术来确保生成文本的质量和准确性。

如果你不想显示这些 AI 生成的标题，Bing 表示可以使用 NOCACHE 或 NOARCHIVE 标签来阻止显示。Bing 搜索还遵守 MAXSNIPPET 和 NOSNIPPET 元标记，有关元标记的更多信息可以在 Bing 的文档中找到。

为什么我们关心这个问题呢?你可能希望检查一些关键词，看看 Bing 是否以一种可能会导致更低或更高的点击率的方式更改了描述。通过 Bing 网站管理员工具的性能报告，观察你的点击率数据是否受到这些 AI 生成的标题的影响是有意义的。

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