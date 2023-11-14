越南科技独角兽VNG计划推出越南版ChatGPT，力图在美国上市

**划重点:** 1. 🚀 越南科技独角兽VNG计划推出ChatGPT式人工智能服务，为越南人提供定制化体验。 2. 💡 由腾讯和阿里巴巴旗下的Ant Group支持的VNG最新引入翻译功能，即将推出生成式AI特性。 3. 💸 在推迟纳斯达克IPO后，VNG寻找新的“摇钱树”以支持其在美国的上市计划。

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:随着科技不断发展，越南科技公司VNG正计划推出一项类似于ChatGPT的人工智能服务，专为越南语使用者量身定制。

这家由腾讯和阿里巴巴旗下的蚂蚁支持的科技独角兽已在本土市场成功推出一款聊天应用，其流行程度超过了Facebook，并最近通过引入翻译功能进一步扩展了其功能。

VNG计划在现有聊天应用的基础上增加生成式人工智能功能，使用户能够完成从写电子邮件到查找问题答案等各种任务。这一举措被视为VNG寻找新的“摇钱树”的一部分，以支持其在美国的上市计划。然而，值得注意的是，该公司曾因市场环境的挑战而推迟了在纳斯达克的首次公开募股（IPO）。

VNG的总部位于胡志明市，其在美国进行IPO将对越南对跨境金融严格管控的监管制度进行一次测试。VNG的计划表明越南企业正积极追求在人工智能领域取得突破，并在全球范围内扩大其影响力。

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