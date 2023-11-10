AI原生3D创作平台Mootion 提供丰富创作场景

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:Mootion是一款致力于激发用户自然创造力的AI原生3D创作平台。通过先进的人工智能技术，用户可以在虚拟空间中快速生成各种创意的3D场景和动画效果，无需专业的设计技能。

体验地址:https://www.mootion.com/landing

该平台提供了丰富多样的创作场景，包括舞蹈空间、奇幻森林以及真实的工作室灯光等，让用户可以根据自身需求选择合适的场景进行创作。

Mootion的功能主要包括:

AI创作:利用先进的人工智能技术，用户能够快速生成各种3D场景和动画效果，无需专业设计技能。

多样化的创作场景:提供丰富多样的创作场景，如舞蹈空间、奇幻森林、真实的工作室灯光等，让用户根据需要选择合适的场景进行创作。

虚拟现实体验:支持虚拟现实技术，用户可以通过VR设备沉浸式地体验自己创作的3D场景和动画效果，从而增强创作的乐趣和真实感。

Mootion的应用场景广泛，包括创意设计、虚拟现实体验以及教育培训等领域。对于设计师来说，Mootion可以帮助快速生成各种创意的3D场景和动画效果，适用于广告、宣传和游戏等领域。用户可以利用Mootion创作逼真的虚拟场景，用于虚拟现实游戏和虚拟旅游等应用。教育机构也可以利用Mootion创作生动有趣的3D场景和动画，用于教学和培训。

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