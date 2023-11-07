美图：AI商品图、AI模特试衣功能累计服务超150万电商用户

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:美图官方表示，美图设计室在2023淘宝天猫开放生态 AIGC 挑战赛中获得了双赛道冠军。

在比赛中，美图设计室的 “AI 商品图” 功能给专家评委留下了深刻的印象，其效果和效率都处于行业领先水平。通过拍摄一张商品图片，用户可以实现智能化、精细化做图，并且 AI 生成贴近产品的多场景，更具真实感效果的同时，效率也得到了成倍提升。

美图表示，AI商拍（即AI商品图&AI模特试衣）自4月上线以来，累计服务超过150万电商用户。其中多项功能的应用将原本需要3天的设计时间，压缩至10秒，效率提升25000倍，累计生成1800万张商品图，按每张图片设计费用为100元计算，约为商家节省18亿元，大大解放电商行业生产力。

依托于美图的AIGC技术，美图设计室的“电商营销海报”和“智能抠图”等功能在2023年也取得了丰硕成果。

“电商营销海报”模板同比去年电商海报模板做图增速600倍，做图速度由过往的数天时间降至10秒钟，累计设计4000万张电商营销物料，高效满足了不同类型商家在营销物料上的基本诉求。

而在“智能抠图”功能上，以识货平台为例，在接入美图设计室的API之前，设计师抠一张图片平均需要2分钟时间，整个设计团队一天约可处理2000至3000张。而在接入美图设计室之后，通过智能批量抠图，不到1秒钟便可抠一张产品图片，效率提升120倍，在AI技术的加持下，团队每天约可处理3万张图片，效率提升10倍以上。

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