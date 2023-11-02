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AMD 股价因 2024 年 AI 芯片强劲预测而上涨超过 9%

2023-11-02 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息:周三，AMD 的股价收涨超过 9%，在该公司击败了顶线和底线的盈利预估，并为其 2024 年的人工智能芯片业务给出了乐观预测的一天后，股价实现了这一跃升。

股票，股价

AMD 发布了每股 70 美分的收益，经调整后略高于前身为 Refinitiv 的 LSEG 的预估，即每股 68 美分。营收也略有超出，总额为 58 亿美元，而预期为 57 亿美元。

AMD 的 CEO 苏姿丰在周二晚间的一项评论似乎激起了华尔街的兴奋：她表示，该公司预计在第四季度的 GPU 收入约为 4 亿美元，并在 2024 年达到 20 亿美元以上

这一预测扭转了股票的走势，并在周三帮助其实现了上涨。

华尔街分析师喜欢 AMD 在目前由英伟达主导的 AI 市场中的前景。尽管如此，AMD 仍是少数几家能够制造出用于驱动 AI 模型的高性能图形处理单元的公司之一

美国银行的分析师在给投资者的报告中说：「即将推出的 MI300 加速器预计在第四季度的销售额为 4 亿美元，到 2024 年的销售额超过 20 亿美元，其在超大规模数据中心、企业、原始设备制造商和 AI 创业公司中的表现都很健康。」AMD 表示，其新的 MI300A 和 MI300X GPU 预计将在今年第四季度开始大规模生产

Raymond James 的分析师将他们的价格目标从 145 美元降至 125 美元，但仍将 AMD 定为「强烈购买」，主要是因为其在 AI 业务中的表现。

Raymond James 的分析师说：「我们正在降低我们的估算，但由于长期的 AI/ML 潜力，我们仍然喜欢这个故事。AMD 已经取得了良好的开端，我们看不出该公司为什么不能在长期内获得 1000 亿美元以上的 AI 加速器市场的 10-20% 的市场份额。」

Jefferies 的分析师也对 AMD 的 GPU 业务表示了相同的看法。

Jefferies 的分析师在投资者报告中写道：「可能在财报电话会议上最好的消息是，AMD 现在预计其数据中心 GPU 系列（MI300）将在 2024 年实现 20 亿美元的收入（我们相信市场预估为 10 亿美元至 15 亿美元），从 2023 年第四季度（高性能计算）的 4 亿美元开始，到 2024 年第一季度（推断+训练）的 4 亿美元。」

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