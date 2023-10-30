阿里云通义千问APP上线 支持创意文案等功能

站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:近日，阿里云旗下通义千问APP正式上线。它具备多种核心能力，包括创意文案、办公助理、学习助手和趣味生活等方面的功能。
通义千问，是阿里云推出的一个超大规模的语言模型，功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持。
9月13日，阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放，广大用户可登录通义千问官网（https://qianwen.aliyun.com/）体验。
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站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:近日，阿里云旗下通义千问APP正式上线。它具备多种核心能力，包括创意文案、办公助理、学习助手和趣味生活等方面的功能。
通义千问，是阿里云推出的一个超大规模的语言模型，功能包括多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持。
9月13日，阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放，广大用户可登录通义千问官网（https://qianwen.aliyun.com/）体验。
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在2023云栖大会现场，阿里云首席技术官周靖人宣布，阿里大模型家族全面升级发布，通义千问2.0正式升级发布。通义千问App也随之发布，用户开始可以下载相关APP进行体验。周靖人曾表示:未来所有软件都值得接入大模型升级改造，我们将开放通义千问的能力，为每一家企业打造自己的专属GPT，欢迎所有人用阿里云开发自己的大模型。
通义千问app是一款适用于多个垂直领域的AI助手，无论您是需要解决工作中的问题是在学习中寻求帮助，通义千问都能为您提供精准的答案和协助。通过通义千问app，用户可以更加便捷地体验最新的模型能力，更好地应对生活中的各种挑战。以上就是通义千问app的介绍，更多详细介绍可以前往Aibase产品库了解，各位小伙伴们快去试试吧！
在10月31日的2023云栖大会上，阿里云CTO周靖人宣布阿里云将全面升级云计算体系，打造一个面向AI时代最开放的云，涵盖从底层算力到AI平台再到模型服务的全栈技术创新。中国有一半的大模型企业运行在阿里云上，280万AI开发者活跃在阿里云的魔搭社区上。更多详情可以关注Aibase产品库了解获取最新的产品发布信息。
在2023年的云栖大会上，阿里云首席技术官周靖人宣布了阿里大模型家族的全面升级发布，通义千问2.0正式升级发布。通义千问2.0模型的参数规模达到了千亿级别，无论是在阅读理解、逻辑思维还是数据处理等方面，都实现了大幅度提升，达到了国际先进水平。通义千问App也随着发布，用户可以下载该应用程序进行体验，支持语音对话等功能。
在2023年的云栖大会上，阿里云CTO周靖人宣布，阿里云将升级其云计算体系，以适应智能时代的需要，从底层的算力到AI平台再到模型服务，阿里云将提供全栈技术创新。周靖人还宣布了阿里云通义千问2.0的发布，这是一款千亿级参数规模的大模型，以及阿里云百炼，一站式模型应用开发平台。以上就是通义千问app的介绍，更多详细介绍可以前往Aibase产品库了解，各位小伙伴们快去试试吧！
通义千问2.0将带来重磅升级，正式超越GPT-3.5，正在加速追赶GPT-4，成为业界的佼佼者。此次升级的核心在于其在性能上的巨大飞跃，不仅在复杂指令理解、文学创作、通用数学、知识记忆等方面有显著提升在幻觉抵御等能力上表现出色。以上就是通义千问app的介绍，更多详细介绍可以前往Aibase产品库了解，各位小伙伴们快去试试吧！
在2023年的云栖大会上，阿里巴巴集团的创始合伙人、董事长蔡崇信表示，智能化时代已经来临，人工智能将成为新的生产力，推动各行各业快速发展。他强调了算力的重要性，指出中国80%的科技企业以及一半的大模型公司都在使用阿里云作为他们的云服务提供商。阿里云的首席技术官周靖人在演讲中表示，阿里云即将发布的通义千问2.0大模型和一系列行业模型，这些模型能够有效帮助开发者在各行各业利用人工智能、算法的力量，结合自己的业务场景去解决实际中的问题。
阿里巴巴通义千问2.0已经正式发布，根据阿里云CTO周靖人介绍，在10个权威测评中，通义千问2.0综合性能超过GPT-3.5，那么千问2.0在哪里可以使用呢，我们来看下具体的入口。通义千问APP已经可以在AppStore或者主要安卓市场下载。英语任务方面，通义千问2.0在MMLU基准的得分是82.5，仅次于GPT-4，通过大幅增加参数量，通义千问2.0能更好地理解和处理复杂的语言结构和概念;中文任务�
在今日的2023云栖大会上，阿里云CTO周靖人宣布将在11月开源通义千问720亿参数模型。周靖人表示，通义千问72B将成为参数规模最大的中国开源大模型。阿里云还一同展示了通义星尘、通义灵码、通义晓蜜、通义点金、通义智文、通义法睿、通义仁心等应用模型。
滴滴于今年8月份推出了一款名为“亲友守护”的工具。滴滴亲友守护工具具备多种实用功能，包括上下车提醒、行程自动分享、行程异常同步、行中实时查看轨迹、直接联系司机或平台、车费代付、帮助完成车内录像开启和实名认证等。通过该工具，用户可以方便地与亲友绑定关系，并开启远程实时陪伴。
OpenAI平台是一个开发者平台，提供资源、教程、API文档和动态示例，帮助开发者充分利用OpenAI的技术能力。它提供了一系列功能，包括文本生成、语言翻译、自然语言理解等，具有高度可定制性。OpenAI平台广泛应用于各种场景，如写作助手、聊天机器人、语音识别等。详情请访问官方网站。
Copilot in Windows是微软在Windows 11中推出的一款基于AI技术的智能助手,它可以在使用Windows的时候提供智能化的帮助和提醒,提高用户的工作效率和生产力。Copilot可以快速检索信息、组织窗口布局、进行图片编辑等,真正实现“所想即所得”的人机交互。
GenVid是一个通过AI智能生成产品推广视频的平台。它可以根据产品信息,自动生成脚本,进行文字、配音、动画等的组合,最终输出高质量的产品推广视频。GenVid的优势在于,它可以以非常低的成本,帮助企业和创业者生成看起来很专业的视频内容,从而更好地推广自己的产品。GenVid提供了不同档次的定价方案,用户可以根据自己的需求选择适合的套餐,每个套餐都提供了不同长度和生成时间的视频。GenVid非常适合那些想要推广新产品,但是又不想花费大量预算制作视频的用户。
Chat with your Data 是一个强大的 SaaS 平台，可以将您的知识库转化为 ChatGPT，提供智能的聊天助手功能。它具有丰富的功能和优势，价格灵活定制，适用于各种应用场景。
欢迎来到nijijourney，这是一个最先进的AI，可以绘制任何二次元风格的绘画！这是一个由 Spellbrush 与 Midjourney 所共同设计开发的魔法般工具。无论您是在寻找可爱的Q版角色还是充满动感的动作场景，niji・journey 都能将您的想象变为现实。我们迫不及待地想看看您创造了什么！
Kairos Financial 是一款为普通人提供财富管理的产品。他们通过自家的人工智能技术为用户推荐适合他们的金融产品，帮助他们建立可持续的财富。用户可以设置自己的财务目标，并追踪进展。此外，Kairos 还提供了财经教育资源，帮助用户提升金融素养。所有推荐的产品都经过严格的评估，确保用户能够信任并放心使用。
AI Code是一个在线智能代码生成平台,能够通过AI技术轻松生成网页代码,大大提升开发效率。它具有代码生成、页面构建、样式设定等功能,使用极其简单,无需编程基础也可以快速建站。相较于传统手工编码,AI Code能节省90%的开发时间,是网页开发领域的创新工具。
CAMIRA AI是一款专为创意专业人士打造的网页构建工具。它提供了丰富的设计工具和交互组件，让用户可以轻松地将设计转化为网站。CAMIRA AI支持多种编程语言，可以满足不同用户的需求。CAMIRA AI的优势在于其专业的设计工具和丰富的交互组件，可以帮助用户快速构建出高质量的网站。Framer的定价分为个人版和团队版，个人版价格为$12/月，团队版价格根据团队规模而定。CAMIRA AI定位于创意专业人士，旨在帮助他们快速构建出高质量的网站。
Giftadvisor是一个基于人工智能的礼物推荐APP。它可以根据你想送礼对象的个人信息,智能分析并给出最佳礼物建议。该APP拥有庞大的礼物数据库,涵盖生日、节日、纪念日等各种场合的礼物。它的独特之处在于可以根据受赠者的性格、爱好、需求等特征找到最适合他们的礼物。同时,APP内还融合了电商功能,用户可以直接在APP内购买礼物。总体来说,Giftadvisor是一个功能强大、使用方便的智能礼物推荐工具。
Text to Music是一个用人工智能创作音乐的网站。它由@markdoppler_创建。首次登录时，系统会向您的电子邮件发送登录链接。您可以输入音乐的英文描述，并选择音频的时长（1到30分钟）。然后，点击生成音频按钮即可创作音乐。您可以在公共音频和我的音频中找到您创作的音乐。
EnfinBref.io是一款能够一键生成任何YouTube视频摘要的工具。即使视频不是用英语制作的，只需复制粘贴链接即可生成摘要。用户可以通过发送电子邮件来提出想法、功能建议（项目摘要？）和问题。EnfinBref.io为用户提供了方便快捷的视频摘要服务，为用户节省时间和精力。
GrammarBot是一个强大的工具，可以检查你的文本中的拼写错误和语法错误。它还可以帮助你改写句子，使其更加清晰和有影响力。你可以根据需要转换你的写作风格，从正式到随意。GrammarBot支持多种语言，包括英语、西班牙语、法语、德语、乌克兰语、波兰语和挪威语。你还可以在应用内无缝地将文本翻译成其他语言。保护用户隐私，符合服务条款。
Magic Patterns是一款前端组件助手，提供了丰富的UI组件和样式模板，帮助用户快速构建前端页面。其优势在于使用Radix Themes和Tailwind等框架，可以快速搭建出美观、响应式的网站。Magic Patterns的定价灵活，用户可以按需购买。
Usemoji是一个文字转表情的工具，可以让你的文字更加丰富有趣。它提供了丰富的表情选项，让你的文字更生动形象。无论是在聊天、社交媒体还是其他场景，Usemoji都能为你的文字增添一份活力。Usemoji的使用非常简单，只需输入文字即可自动转换为相应的表情。无论你是在写作、聊天还是其他场景中使用，Usemoji都能让你的文字更加生动有趣。
DocentPro是一款AI导游产品，提供以下功能： 1. AI动力互动：根据你的好奇心提供即时互动问答。 2. 发现故事：了解附近景点的深入故事和叙述。 3. 多语言支持：提供多语言支持，让你无障碍旅行。 DocentPro的主要功能点包括：AI动力互动、发现故事、多语言支持。 DocentPro适用于旅游场景。 标签：AI导游、旅游、多语言支持
LinguAI是一个基于AI的英语学习App。它提供词汇卡片、AI老师、AI伙伴聊天等功能,可以帮助用户提高英语听说读写能力。它使用个性化学习和积分反馈来激励用户,使英语学习过程更轻松有趣。
Agent Hub是一个人工智能助手,它可以理解用户的问题,过滤出最相关的结果,并总结出关键发现,从而帮助用户更快发现所需信息。该产品提供30多个针对不同场景的AI代理,例如根据用户情绪推荐电影、书籍,撰写各类文档等。用户只需简单聊天即可使用这些AI代理提供的服务。
SummaVerse 是一款基于人工智能的文档摘要和深度理解平台。它旨在简化您阅读复杂文档的方式，无论是研究论文、法律合同、报告还是任何文字内容。
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BeMindful是一个通过正念冥想来发现平静和明晰的网络应用。它提供了提醒和跟踪功能,可以将正念融入日常生活,帮助用户实现目标。主要功能有:人工智能导航冥想,可以根据个性化提示生成冥想指南;跟踪冥想进度;排行榜功能可以与其他用户进行互动和比较进度;提供冥想背景音乐等。适用于希望通过正念冥想来减压或提升专注力的人群。