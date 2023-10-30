阿里云通义千问APP上线 支持创意文案等功能

在2023年的云栖大会上，阿里云CTO周靖人宣布，阿里云将升级其云计算体系，以适应智能时代的需要，从底层的算力到AI平台再到模型服务，阿里云将提供全栈技术创新。周靖人还宣布了阿里云通义千问2.0的发布，这是一款千亿级参数规模的大模型，以及阿里云百炼，一站式模型应用开发平台。以上就是通义千问app的介绍，更多详细介绍可以前往Aibase产品库了解，各位小伙伴们快去试试吧！