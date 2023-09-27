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AI视野：Win11正式成为“AI操作系统”；美图上线“AI字画”功能；OpenAI估值再涨3倍；Pika Labs视频支持嵌入文字和图像

2023-09-27 14:46 · 稿源：站长之家

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🤖📱💼AI应用

Win11正式成为“AI操作系统”，Copilot助手加持

微软发布Windows11大更新，新增Copilot AI助手、AI增强画图工具等功能。如果您想立即获得今天的重大 Windows11更新，可以进入「设置」>「Windows 更新」，并打开「获取最新更新，一经推出立即获取」的选项。

Windows Copilot，微软，人工智能，AI

AiBase提要:

👩‍💻 新增Copilot AI助手，集成语音交互、应用控制等功能。

🎨 Paint、Snipping Tool等应用引入AI图像处理。

🔌 支持RGB灯光控制，文件资源管理器界面改进。

美图上线“AI字画”功能 可将文字巧妙隐藏进图片中

近日，美图设计室上线“AI字画”功能，用户可通过美图AI技术将文字隐藏到图片中，主要面向生活场景的用户及社交媒体中的营销人员。

微信截图_20230927082703.png

AiBase提要:

👍 用户可通过“AI字画”功能开拓社交媒体的创新玩法

🎨 “AI字画”提供人像、风景、美食等多种场景选择

💡 此功能化繁为简，帮助用户轻松实现创意文字隐藏

世界第一ERP厂商SAP，推出类ChatGPT产品——Joule

9月27日，世界排名第一ERP厂商SAP在官网宣布，推出生成式AI助手Joule，并将其集成在多个产品中，帮助客户实现降本增效。

图片

AiBase提要:

🔥 SAP推出生成式AI助手Joule，功能类似ChatGPT，可通过文本对话自动生成内容。

🔥 Joule将集成在SAP的多个产品中，覆盖供应链、销售等多个领域。

🔥 SAP还通过投资和技术合作，推进企业级生成式AI技术的发展。

灯塔电影宣布AI智能宣发助手功能开启内测

灯塔AI推出智能宣发助手内测版，基于大模型技术为影视业提供智能数据分析服务。智能宣发助手包含多重维度的数据查询功能，如电影市场大盘、全国省市、影管院线影院、影片等，同时提供实时票房地图、分时预售数据等全新功能。

微信截图_20230927100802.png

AiBase提要:

🔥 AI智能宣发助手包含电影市场、票房等多维度数据查询

🔥 提供电影实时票房地图、分时预售数据等新功能

🔥 未来将继续训练模型，推出舆情分析等新功能

Capsule:AI驱动的视频编辑利器

Capsule是一个集AI技术与视频编辑能力为一体的工具，能够帮助用户快速制作出高质量的视频内容。

AiBase提要:

🌟 Capsule使用AI技术自动化执行许多繁琐的视频编辑任务。

🔥 Capsule提供了强大的品牌化设计系统，确保视频始终符合品牌风格。

👍 Capsule大大缩短了视频制作周期，使视频内容规模化生产成为可能。

Tubi推出基于ChatGPT的影视推荐聊天机器人Rabbit AI

在线影视平台Tubi推出了基于ChatGPT的影视推荐聊天机器人Rabbit AI，以提升用户的内容发现和交流体验，标志着娱乐内容推荐正式进入人工智能时代。

image.png

AiBase提要:

🤖 Rabbit AI可以根据用户喜好推荐内容，还可以就影视作品进行交流讨论。

🎥 Tubi希望通过Rabbit AI提升用户体验，并为内容创作者提供更多见解。

🔮 随着技术的进步，基于人工智能的创新应用有望不断涌现，给用户带来更好的个性化体验。

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI估值再涨3倍至近900亿美元 员工股票出售在即

OpenAI估值从7个月前的290亿美元涨至800-900亿美元，几近翻了3倍，员工股票出售在即。

AiBase提要

🔥 OpenAI估值从290亿美元涨至800-900亿美元，几近翻了3倍

🔥 OpenAI员工股票出售在即，而不是发行新股筹集资金

🔥 OpenAI预计今年收入10亿美元，2024年可达数十亿美元

Pika Labs AI视频生成器现在可以嵌入文字和图像了

Pika Labs在Discord上部署的AI视频生成器增加了“视频字母化”和嵌入logo等新功能，进一步丰富了其视频生成能力。

image.png

AiBase提要

💡Pika Labs在Discord上部署的AI视频生成器增加了两项新功能。

📝第一项名为“视频字母化”，可以将不同样式的字母和文字嵌入到短视频中。

🔨Pika Labs还新增了将公司LOGO等元素嵌入视频的功能，这两项新功能为其AI视频生成器提供了更多创意可能性。

阿里云向海外大模型开发者推出PAI灵骏智算、AIACC等服务

阿里云在国际峰会上宣布，将向海外大模型开发者提供一站式开发服务，包括模型训练、推理、部署等全流程的工程平台和智能算力。

AiBase提要

🤖 PAI灵骏智算服务可为开发者提供AI开发全流程的平台和算力

🖥️ 单训练任务可达万卡规模，千卡扩展效率92%

👩‍💻 AIACC可提升训练推理性能，适用于AI框架优化模型

苹果在人工智能方面保持沉默 但它是AI初创公司的最大买家

自2017年以来，苹果已经购买了21家人工智能初创公司，几乎是微软和Meta购买数量的两倍，显示该技术将是其未来产品的核心。

AiBase提要:

🍎 苹果是AI初创公司最大的收购方，购买数量几乎是微软和Meta的两倍

💰 苹果CEO蒂姆库克表示，其倾向于产品上市时才宣布，而非像微软、谷歌那样事先大肆宣传

🔍 苹果收购的AI公司主要聚焦自动驾驶、语音、音乐生成等领域

LAION呼吁欧盟鼓励开源AI模型应用

AI组织LAION在给欧盟的公开信中呼吁监管方面应该鼓励开源AI模型的应用，因为开源模型具有更大的安全性和透明度。

AiBase提要:

🔑LAION认为相比封闭源模型，开源AI模型具有更大的安全性和透明度

📝LAION推出了开源中型语言模型OpenLM，表现优于类似的开源模型

🚀LAION呼吁欧盟监管应鼓励开源AI模型的应用

报道称Midjourney存在漏洞 用户可绕过生成违规图片

近期研究揭示Midjourney生成器存在漏洞，用户可利用特定提示绕过限制生成具攻击性或虚假的图片，引发对AI图片生成安全性的担忧。

AiBase提要

🤔 最新研究发现Midjourney生成器存在安全漏洞，用户可轻易绕过审查生成违规图片。

😲 研究表明，利用特定提示可制作政治攻击性或成人血腥图片，传播虚假信息。

⚠️ 研究结果引发对AI图片生成器安全性的担忧，需尽快修补漏洞。

前苹果设计大师或将与OpenAI合作开发人工智能硬件

前苹果公司首席设计官乔尼·艾维有望与OpenAI合作，开发一款人工智能硬件产品。据透露，艾维和奥特曼希望打造一种“人工智能时代的新硬件”。而具体的硬件用途和外观尚不明确。有报道指出，软银CEO孙正义也参与了双方的讨论。

AiBase提要

🔥 前苹果设计师艾维一直与OpenAI CEO奥特曼就一个AI硬件项目磋商

🔥 OpenAI是ChatGPT背后的公司， ChatGPT火爆后获得超110亿美元融资

🔥 艾维2019年离开苹果后创立自己的设计公司，曾主导iPhone等产品设计

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

合合信息用AI 抢救古彝文 发布业内首个编码数据库

合合信息联合上海大学、华南理工大学，发布了业内首个古彝文基础编码数据库，通过AI技术对古彝文字符进行数字化编码，帮助查询古彝文读音释义。

AiBase提要:

🔥合合信息发布业内首个古彝文编码数据库，运用AI技术进行数字化编码

✨数据库可以查询古彝文读音释义，降低阅读古籍门槛

💡数据库发布有助更多人研究古彝文，为语言文明保护提供新途径

Vectara发布Boomerang技术，提升AI嵌入向量准确性

AI初创公司Vectara推出Boomerang技术，可生成更精确的嵌入向量，从而降低AI幻觉风险，提高企业AI采用准确性。

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AiBase提要:

Vectara推出Boomerang技术减少AI幻觉风险

Boomerang采用新方法生成嵌入向量提升准确性

Boomerang跨语言理解能力强，企业AI采用将受益

LayoutLM:一个擅长阅读商业文件的模型

LayoutLM是一个通过两种新的训练方式改进的商业文件阅读模型，提高了对复杂布局和正确数值的理解能力，使其更有效地处理和理解商业文件。

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论文地址:https://arxiv.org/abs/2309.05429v1

AiBase提要:

🔑 LayoutLM通过两种新的训练方式进行改进，提升了理解复杂布局和获取正确数值的能力。

🔑 LayoutLM的出现开启了一种全新的商业文件阅读方式，为用户提供了更快速、准确的信息提取分析能力。

🔑 LayoutLM未来可望在市场营销、财务管理等领域发挥重要作用，帮助企业提高效率、降低成本。

Odin:一个利用GPT-4技术从数据中生成知识图谱的插件

最近，一个名为Odin的新项目利用GPT-4技术从用户的数据中生成知识图谱，这是Obsidian社区一个非常有前景的插件。

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项目地址:https://github.com/memgraph/odin

AiBase提要:

📘 Odin可以将整个Obsidian笔记库动态可视化为知识图谱，更直观地理解笔记之间的联系。

👁️‍🗨️ Odin使用GPT-4生成知识图谱，既保证了图谱的准确性，也提高了生成速度。

🔎 Odin的出现为数据分析带来了全新的可能性，被业界看好其应用前景。

🤖📈💻💡大模型动态

蚂蚁集团开源代码大模型CodeFuse-CodeLlama-34B4bits量化版本

蚂蚁集团开源了CodeFuse-CodeLlama-34B-4bits，这是CodeFuse-CodeLlama-34B的4bits量化版本，量化后性能不减反增，可运行在单卡上。

AiBase提要:

😀CodeFuse-CodeLlama-34B-4bits是CodeFuse-CodeLlama-34B的4bits量化版本

📊量化后模型在Humaneval指标上仍达到73.8%表现

🚀量化后可在单卡A10或RTX4090上运行

CodeFuse-CodeLlama-34B4bits项目地址:

https://modelscope.cn/models/codefuse-ai/CodeFuse-CodeLlama-34B-4bits/summary

中国电信发布信息通信领域首个网络大模型“启明”

中国电信发布信息通信领域首个网络大模型启明，这一创新模型将提升云网运营效率、开放云网能力、推动智能化技术应用。

AiBase提要:

🔥 中国电信发布启明，信息通信领域首个网络大模型

📝 启明依托中国电信业务场景需求和海量网络数据

💡 启明已在企业内部成熟应用，计划向社会开放服务

南方电网发布电力行业首个自主可控电力大模型

南方电网公司发布电力行业首个自主可控电力大模型，包括电力行业人工智能创新平台和电力大模型，将促进电力行业数字化转型。

AiBase提要:

📌 南方电网发布电力行业人工智能创新平台，提供一站式模型服务

📌 同时发布电力大模型，具备多种智能对话和分析能力

📌 模型已在多地电力系统实现应用，将推动行业智能化发展

元象开源70亿参数通用大模型XVERSE-7B，免费可商用

元象开源了70亿参数通用大模型XVERSE-7B底座与对话版，这是一款全开源、免费可商用的模型，相比之前的XVERSE-13B，7B版本更小巧，可以在单张消费级显卡上运行，并且推理量化后最低只需6GB显存。

AiBase提要

💡 XVERSE-7B在2.6万亿tokens高质量多语言数据上训练，具强大的认知、规划、推理和记忆能力，支持40多种语言。

💡 XVERSE-7B-Chat是底座模型经SFT指令精调的中英文对话模型，提升了理解和生成内容的准确度。

💡 XVERSE-7B及Chat版模型已在ModelScope开源，代码和权重在GitHub上可获取。

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    Redmi Note12 Turbo

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    Redmi Note12 Turbo

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    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

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    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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