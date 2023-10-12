🤖📱💼AI应用

百度将发布AI互动式新搜索

百度世界2023即将发布AI互动式新搜索，具备听、会、看的能力，通过大模型和多轮交互提供个性化搜索体验。

【AiBase提要】 🔍 百度新搜索整合语义检索技术和大语言模型，具备听、会、看能力。 🔌 百度建设AI新生态，吸引2万家开发者入驻插件平台，扩展大模型应用生态。 📈 百度营销发布AI商业引擎，以生成式AI技术重构商业产品和解决方案，促进广泛合作。

网易有道推出全球首个虚拟人口语教练Hi Echo

有道推出虚拟人口语私教Hi Echo，提供一对一专属教练，支持多轮对话和口语练习，具备纯正美式口音。

【AiBase提要:】 📚 Hi Echo是虚拟人口语私教，提供个性化口语练习，支持多轮对话和评分。 🎙️ 学习者可以在不同对话场景和话题中练习，覆盖多个话题，持续更新。 🎙️教练具备地道美式口音，帮助学习者轻松练习口语。

Character.AI推出AI群聊功能

Character.AI是一家由前Google AI研究人员创建的初创公司，现在为其订阅者提供新的AI群聊功能，让用户可以与多个人工智能角色实时交谈。

【AiBase提要】 🤖 Character.AI是一由前Google AI研究人员创建的初创公司，受a16z支持，为订阅者提供新的AI群聊功能。 🗣️ 用户可以创建包含多个AI角色的群聊，与朋友建立社交关系、分享想法，或进行实时协作，扩展了群聊体验。 💰 这项功能首先向C.ai+订阅者提供，以获取反馈和改进，随后将对公众开放，不是免费的服务。

百度百科推出百科AI词条编辑助手

百度百科推出基于大模型技术的AI词条编辑助手，提高编辑效率和准确性，同时计划上线百科BOT-『百科同学』，以实时对话方式解答用户知识问题。

【AiBase提要:】 1. 百度百科发布了百科AI词条编辑助手，利用前沿大模型技术，自动生成精炼摘要，提升词条编辑效率和准确性，特别适用于长篇新闻报道。 2. 百度即将推出百科BOT-『百科同学』，用于实时对话，快速解答历史知识类问题，支持趣味问答和作画等功能，以加速知识的普及。 3. 这一举措将有助于更多人通过AI辅助获得和分享知识，促进知识的普及和传播。

中国移动推出“86NEXT”AI产品，将首次应用于10086

中国移动在全球合作伙伴大会上发布了名为“86NEXT”的创新AI技术产品，以大模型为代表，将首次在10086中应用，提升用户体验与满意度。

【AiBase提要】: 🔸 中国移动发布“86NEXT” AI产品，采用大模型技术，旨在提供更深入和人性化的交流体验。 🔸 该产品可与5G视频客服技术相结合，为用户带来丰富多彩的交互体验。 🔸 除了在用户体验上的提升，它还能应用于各类服务形态，为客户提供综合问题解决方案，提高客服人员的工作效率。

微软Viva平台新增AI驱动的员工技能分析功能

微软将在Microsoft Viva员工体验平台上推出新的人工智能功能「Skills」，旨在为雇主提供员工技能的全面洞察。

【AiBase提要】: 📊 新功能「Skills」旨在为雇主提供员工技能的全面洞察。 🤖 利用微软图谱和LinkedIn技能图谱的综合力量，技能功能将智能地推断员工的技能概况。 📆 预计「技能」功能将在今年年底进行私人预览测试，并成为Microsoft Viva套件的一部分。

在线支付服务商Klarna推出AI图像搜索工具

瑞典在线支付和零售服务提供商Klarna推出AI图像搜索工具“Shopping Lens”，用户可通过拍照迅速找到购物商品，还推出多项增强购物体验的功能。

【AiBase提要:】 📷 Klarna发布“Shopping Lens” AI图像搜索工具，允许用户拍照寻找商品。 🎥 “Shoppable Video”扩展至欧洲市场，提供个性化视频推荐。 🛒 推出实体店内产品扫描、新的返现计划、单一登录解决方案等功能，提升用户购物体验。

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI计划重磅更新 应用程序开发成本可降低20倍

OpenAI计划进行重磅更新，通过增加内存存储功能，将应用程序开发成本降低约20倍，帮助开发人员构建专属ChatGPT，还将推出新的视觉开发工具。

【AiBase提要】: - 💡 OpenAI计划推出重磅更新，以更低价格、更高效的方式帮助构建ChatGPT，将应用程序成本降低20倍左右。 - 💡 这一更新解决了合作伙伴在开发AI软件时的高昂ChatGPT模型成本问题。 - 💡 OpenAI还将推出视觉开发工具，适用于医疗、金融、电商、娱乐等领域。

图灵奖得主Hinton加入机器人初创公司Vayu Robotics获9000万美元投资

深度学习先驱Geoffrey Hinton加入初创公司Vayu Robotics，强调AI技术可控和低道德风险，获得9000万美元投资。

【AiBase提要:】 🤖 Geoffrey Hinton重返机器人领域，成为Vayu Robotics顾问。 📈 初创公司Vayu Robotics获得9000万美元投资，强调AI技术可控。 👥 公司的CTO是Hinton的门徒，开发小型送货机器人，注重AI视觉技术。

微软加强Bing AI图像生成内容限制

微软削减了Bing的DALL-E3AI图像生成功能，以加强对潜在问题关键词和内容的控制。

【AiBase提要:】 🔒 微软削减了Bing的DALL-E3AI图像生成功能，以应对用户生成问题图像的问题。 📛 用户曾经能够轻松绕过关键词限制，生成具有问题内容的图像。 🛡️ 微软加强了对潜在问题关键词和内容的控制，但仍存在不完善之处。

谷歌内部员工质疑AI聊天机器人Bard的有效性和价值

谷歌内部员工对AI聊天机器人Bard的效用产生疑虑，涉及投入资源是否合理。这些质疑对于谷歌而言，正在成为一项严峻的挑战，因为它在搜索领域的主导地位受到了一系列竞争对手的挑战。

【AiBase提要:】 1️⃣ 内部员工开始怀疑Bard的有效性和功能，引发了资源投入的疑虑。 2️⃣ 谷歌不断为Bard增加新功能以应对竞争，但也面临虚假信息和危险建议的挑战。 3️⃣ 论坛讨论还涉及到道德和社会责任，引发广泛关注。

研究人员揭示GPT-4安全漏洞，使用少见语言可绕过限制

布朗大学的研究人员发现OpenAI的GPT-4存在安全漏洞，可以通过使用少见语言如祖鲁语和盖尔语绕过其限制性设置。在处理非英语语言的限制性提示时，他们取得了惊人的79%成功率，而仅使用英语的成功率不到1%。

【AiBase提要】: 1. 研究人员揭示OpenAI的GPT-4存在安全漏洞，无法有效处理非常见训练数据中的语言，尤其在处理非英语语言时成功率高。 2. 他们通过将不安全的提示翻译成低资源的自然语言，如祖鲁语，成功绕过了GPT-4的安全机制，引发有害回应。 3. 这项研究突显了对非英语语言的安全性研究的必要性，同时也引发了关于语言不平等估值和跨语言漏洞的担忧。

中兴通讯将发布支持大模型训练的最新AI服务器

中兴通讯计划推出新一代智算中心基础设施产品，包括高性能AI服务器和数据处理器，以支持大模型训练和推理。

【AiBase提要】 🔍 中兴通讯致力于满足各类AI应用场景的需求。 📈 他们已经发布面向中小型模型的G5系列服务器。 🚀 中兴通讯计划在今年内发布支持大模型训练的最新AI服务器。

🤖📈💻💡大模型动态

OPPO推出基于AndesGPT大模型的小布1.0公测版

OPPO宣布启动AndesGPT大模型的新小布1.0公测，通过4位量化技术，在不降低精度的情况下实现性能优化，并将在ColorOS14发布会上公布更多相关信息。

【AiBase提要:】 📌 OPPO推出小布1.0公测，基于AndesGPT大模型，通过4位量化技术提高性能。 📌 AndesGPT大模型是OPPO的生成式大语言模型，在知识与百科能力测试中表现出色。 📌 用户可以报名参与小布1.0公测，更多信息将在ColorOS14发布会上披露。

智源研究院开源中英双语大模型悟道·天鹰340亿Aquila2-34B

智源研究院发布了悟道·天鹰340亿（Aquila2-34B）模型，在推理、泛化、代码生成等方面表现卓越，同时还提供开源项目，推动大模型研究的协同创新。

【AiBase提要:】 悟道·天鹰340亿（Aquila2-34B）模型在综合能力方面超越其他开源基座模型，领先于同级别的对话模型。 智源研究院还发布了多个开源项目，包括 FlagScale 高效并行训练框架和 FlagAttention 高性能 Attention 算子集，以进一步推动大模型研究的发展。 该模型在推理能力和处理长文本任务方面表现出色，提供了强大的自然语言处理能力。

Aquila2模型全系开源地址:

https://github.com/FlagAI-Open/Aquila2

https://model.baai.ac.cn/

https://huggingface.co/BAAI

Kandinsky1:3.3亿参数强大模型，文本生成逼真图像

Kandinsky1是一款强大的文本到图像生成模型，拥有3.3亿参数，通过潜在扩散技术实现高质量图像生成，在COCO-30K验证数据集上获得8.03的FID分数。

【AiBase提要:】 🌟 Kandinsky1拥有3.3亿参数，表现卓越，通过潜在扩散技术实现高质量文本到图像生成。 🖼️ 基于扩散的模型标志着文本到图像生成的演进，超越了传统GANs的性能。 📊 Kandinsky在COCO-30K数据集上取得8.03的FID分数，与最先进的文本到图像生成模型竞争激烈。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

谷歌人机验证已经拦不住AI了

苹果AI/ML团队与哥伦比亚大学合作研发的多模态大模型“雪貂”（Ferret）成功突破了谷歌人机验证码，可准确识别交通信号灯位置，性能媲美GPT-4V。

【AiBase提要】: 1. Ferret是由苹果AI/ML团队与哥伦比亚大学合作研发的多模态大模型，在“看说答”任务中表现出色，准确识别交通信号灯。 2. Ferret创新之处在于将引用和定位的空间理解能力紧密结合，同时理解语义和找到目标。 3. 这一模型采用混合区域表示方法，结合离散坐标和连续特征，在多任务评估中表现出色，为图像理解和多模态任务提供新的方向。

项目地址:https://github.com/apple/ml-ferret

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.07704.pdf

Docker发布全新AI堆栈

Docker在Dockercon23大会上推出全新Docker GenAI堆栈，使生成式AI应用程序的开发变得更加容易，降低容器配置复杂性，提供免费的部署和商业支持选项，推动AI技术的普及和发展。

AiBase提要: 🚀 Docker发布全新Docker GenAI堆栈，推动AI应用程序的开发革命。 🧩 Docker GenAI堆栈简化生成式AI应用程序的开发，整合了Neo4j图形数据库和LangChain模型链技术。 💰 Docker GenAI堆栈是免费提供的，为开发人员提供本地运行选项，提高开发人员的体验。

LLM-Shearing大模型剪枝法:用5%的成本拿下SOTA

陈丹琦团队开发了LLM-Shearing大模型剪枝法，可将大型预训练模型剪枝至低成本，同时保持高性能水平，比重新预训练更经济。

【AiBase提要:】 1. LLM-Shearing是一种大模型剪枝方法，将预训练模型剪枝至仅需3%的计算量和5%的成本，同时保持高性能。 2. 剪枝方法将模型剪枝看作一种约束优化问题，同时学习剪枝掩码矩阵以最大化性能为目标。 3. 这项研究提供了一种高效的方式，可用于将剪枝后的模型继续预训练，最终超越从头开始预训练的模型。

论文地址:

https://arxiv.org/abs/2310.06694

Hugging Face:

https://huggingface.co/princeton-nlp

项目主页:

https://xiamengzhou.github.io/sheared-llama/

Replit将GhostWriter融入核心平台 全面开源AI开发工具

Replit宣布将GhostWriter AI代码补全工具融入其核心平台，全面开源，使所有用户能够享受人工智能增强的编程体验。

【AiBase提要:】 👉 Replit整合GhostWriter，向所有用户提供AI代码补全工具。 👉 公布开源大语言模型 replit-code-v1.5-3b，旨在赋能全球开发者。 👉 Replit使用自家构建的开源技术，包括更新版本的大语言模型，支持多种编程语言，并在强大硬件上训练。

革命性视频合成工具MAGVIT-v2将视觉内容转化为大模型的标记

卡内基梅隆大学、Google研究和乔治亚理工学院联合推出的MAGVIT-v2视频标记工具，将图像和视频转化为大型语言模型可理解的标记，为视觉生成任务带来重大突破。

项目地址:https://magvit.cs.cmu.edu/

【AiBase提要】: 1. MAGVIT-v2是一项视频标记工具，由卡内基梅隆大学、Google研究和乔治亚理工学院联合开发，能将图像和视频输入转化为大型语言模型可识别的标记。 2. 这一革命性工具的独特算法使开发者能够实现各种令人惊叹的应用，从全景视频到智能去除和图像转动动画。 3. MAGVIT-v2在视觉生成任务中明显超越传统扩散模型，为大型语言模型在视觉任务领域带来崭新机遇。

FAVOR:通过精细融合音频和视觉细节提升大模型视频理解能力

研究人员最近发布了名为FAVOR的创新技术，它能够通过精细融合音频和视觉信息，显著提高大型语言模型对视频内容的理解能力，为人工智能视频理解技术的进步带来积极影响。

【AiBase提要】: 1. FAVOR技术巧妙地融合音频和视觉信息，从帧级别提升大型语言模型对视频的理解。 2. 这一创新为大型语言模型在视频理解领域开辟新机遇，提高了视频理解的准确性和效率。 3. FAVOR支持多模态输入，包括文本、图像、音频和视频，为用户提供更精确的多媒体交互体验。

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