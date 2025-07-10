全球优质AI语音大模型盘点：Whisper、Gemini Speech

近日，谷歌在AI编程领域推出了一款备受瞩目的终端AI编程工具——Gemini CLI。这款免费开源的工具一经发布，便在开发者群体中引发了广泛关注，其强大的功能和免费开源的特性，使其在众多同类产品中脱颖而出，甚至让一些竞争对手如Claude Code相形见绌。 如果您对AI编程工具感兴趣，想要了解更多类似的产品，可以访问 [AIbase - 智能匹配最适合您的AI产品和网站]（https://top.aiba