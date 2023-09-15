Adobe财报符合预期 AI收入增长有限股价微跌

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:据彭博社报道，Adobe公司公布的最新季度财报显示，虽然销售额符合分析师预期，但营收中的人工智能部分增长有限，未达到投资者的预期。

Adobe是创意软件领域的龙头企业，其产品Photoshop等广为设计师所使用。最近该公司在产品中加入了生成式AI功能，并于11月1日提高产品价格，向使用AI高级功能的用户额外收费。分析师此前预计，AI定价将快速提升Adobe的营收。

但Adobe首席执行官尚塔努·纳拉延在财报中表示，公司正在通过产品创新，在全球范围内开启人工智能增强创造力的新时代。第三季度销售额为48.9亿美元，同比增长10%，符合分析师预期;不含某些项目的每股利润为4.09美元，也超过分析师预测的3.98美元。

虽然数字媒体部门收入增长11%，但人工智能收入增长有限。一些分析师认为，近期提高的AI定价存在风险，可能影响需求。Adobe股价在财报后收盘仅微跌0.25%。

展望未来，Adobe预计第四季度销售额为49.8亿至50.3亿美元，利润率也符合预期。但由于人工智能收入增长乏力，未达到投资者的预期，Adobe股价仍面临下行压力。业内将继续关注Adobe人工智能定价策略是否会削弱其在创意软件领域的领先地位。

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