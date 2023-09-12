AI视野：英伟达GH200在MLPerf 3.1中惊艳亮相；作家集体起诉OpenAI侵犯版权；蚂蚁集团发布“蚁天鉴”大模型安全一体化解决方案

>>>>>大模型动态<<<<<

开源大模型训练框架Megatron-LLaMA来了32卡训练可加速176%

9月12日，淘天集团联合爱橙科技正式对外开源大模型训练框架Megatron-LLaMA，以提高大语言模型训练性能，降低训练成本。

要点: 1. Megatron-LLaMA是一个基于Megatron-LM的分布式深度学习训练框架，专门用于大规模语言模型LLaMA的训练。 2. 测试显示，相比HuggingFace代码，Megatron-LLaMA在32卡训练上获得176%的加速效果。 3. Megatron-LLaMA已在GitHub开源，将持续关注社区发展，与开发者共同推进相关方向。

蚂蚁集团发布“蚁天鉴”大模型安全一体化解决方案

蚂蚁集团在2023国家网络安全宣传周上发布了名为“蚁天鉴”的大模型安全一体化解决方案，包括“蚁鉴2.0”大模型安全检测平台和“天鉴”大模型风险防御平台，可以从多角度保障大模型的安全性。

要点: 1. “蚁天鉴”解决方案包含两大核心产品“蚁鉴2.0”和“天鉴”平台。 2. “蚁天鉴”从数据安全、内容安全、科技伦理等角度保障大模型安全。 3. “天鉴”平台可以防止大模型受到外部攻击，并对生成内容进行风险过滤。

>>>>>聚焦开发者<<<<<

WebAI开源:允许开发者直接在浏览器中运行现代深度学习模型

web-ai是一个开源的TypeScript库，使开发者可以直接在浏览器或Node.js中运行现代深度学习模型。它提供了一种无需复杂服务器端基础设施或依赖第三方API的方式，将AI能力集成到Web应用程序中。

项目地址:https://github.com/visheratin/web-ai

要点: 1） WebAI使用ONNX Runtime在浏览器和Node.js运行深度学习模型，支持高性能推理和缓存。 2） 提供简单的API和配置选项，开发者可以轻松集成AI能力到Web应用中。 3） 采用MIT许可证，可以自由修改和商业部署，是集成深度学习到Web的开源首选。

开源AI搜索平台Swirl 支持Microsoft365集成

开源AI搜索平台Swirl支持Microsoft365集成，可以搜索自己的数据，与大型语言模型GPT进行知识问答，在不移动和重新索引数据的情况下解决多源数据搜索问题。

项目地址:https://github.com/swirlai/swirl-search

要点: 1. Swirl是一个开源的元搜索平台，可以连接多种数据源进行联合搜索。 2. Swirl可以搜索自己的数据，与GPT大模型进行知识问答，实现检索增强生成。 3. Swirl使用Python和Django栈构建，可以在不移动和重新索引数据的情况下解决多源搜索问题。

通用Web应用程序服务器NGINX Unit开源

通用Web应用程序服务器NGINX Unit开源，可在七种语言中运行应用程序代码。它将Web服务器、应用程序服务器和进程管理器功能集成到一个软件包，通过在多语言中本地执行代码简化Web应用栈，是一个开源、高性能、易扩展的Web服务器。

项目地址:https://github.com/nginx/unit

要点: 1. NGINX Unit将Web服务器、应用程序服务器和进程管理器功能集成一个软件包。 2. 支持在多种语言如Python、PHP等中本地执行应用程序代码。 3. 它是一个开源、高性能、易扩展的Web服务器。

组合式AI驱动生态系统XenonJs 像搭积木一样构建Web应用

XenonJs是一款模块化的Web开发框架，开发者可以像搭积木一样组合不同的组件和服务构建Web应用，它集成了AI技术，支持多终端部署，开源免费，使用JavaScript语言编写，易学易用。

项目地址:https://github.com/NeonFlan/xenonjs

要点: 1. XenonJs采用组件化和图状态模式，组件间采用标准化接口实现松耦合和高内聚。 2. XenonJs深度集成AI技术，开发者可以利用AI服务快速添加智能功能。 3. XenonJs支持多终端部署，开发一次可以部署到多设备，还支持同构应用。

Numenta发布基于大脑的NuPIC，将AI效率提高100倍

Numenta公司推出基于17年大脑研究的人工智能产品NuPIC，可将AI处理效率提高约100倍。与大多数依赖图形处理单元（GPU）的AI解决方案不同，NuPIC利用Intel CPU，充分利用其灵活的编程模型。这一创新意味着在不需要昂贵GPU基础设施的情况下，能够降低AI的成本，将AI运行效率提高数倍。

要点: 1. NuPIC是一款基于神经科学研究的AI解决方案，由杰夫·霍金斯等人创立，无需深度学习知识即可使用。 2. NuPIC利用Intel CPU实现高性能运行，相比依赖GPU的AI可降低成本，提升多倍效率。 3. NuPIC确保企业数据安全隐私，提供完全控制，是AI领域重要进展，可提高AI效率。

生成式AI开发平台Hiber3D 用ChatGPT方式开发游戏

3D游戏开发平台Hiber3D通过谷歌的PaLM大语言模型，结合自身500多个模板库，以及数百万个成品3D场景进行微调，推出了一个全新游戏开发平台。该平台在生成式AI加持下，用户可以像使用ChatGPT那样，通过文本问答方式快速创建3D游戏场景和功能。

申请试用地址:https://www.hiber3d.com/genai

要点: 1. Hiber3D利用谷歌PaLM模型，推出文本交互式3D游戏开发平台，用户可像使用ChatGPT那样通过问答开发游戏。 2. Hiber3D提供500+模板库及数百万成品场景，用户发出文本指令可快速生成游戏场景。 3. Hiber3D平台未来将开放给用户，实现无编程背景的普通人也可开发3D游戏。

>>>>>AI新鲜事<<<<<

英伟达GH200在MLPerf3.1中惊艳亮相，性能相比H100跃升17%

MLPerf作为业界公认的AI系统性能基准测试，最近发布了3.1版本。此版本中，英伟达最新发布的GH200Grace Hopper超级芯片首次在公开基准中亮相。测试结果显示，GH200的性能比单个H100GPU提升了17%，在服务器场景的各个测试项目上均具有明显优势。

要点: 1. 英伟达最新GH200芯片在MLPerf3.1基准测试中首次亮相。 2. GH200的性能比单个H100提升了17%，各测试项目表现均超过H100。 3. MLPerf Inference3.1新增GPT-J推理测试，更新DLRM推理测试。

微软携手Project Gutenberg利用AI语音技术制作5000本免费有声书

美国 IT 巨头微软公司近日与古Project Gutenberg合作，利用人工智能技术为该计划的电子书库制作了超过5000本高质量的有声书。通过机器学习、自动文本选择和自然语音合成等AI技术，实现了电子书自动转化为语音的全流程。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点: 1. 微软与Project Gutenberg合作，使用AI语音技术为该计划的电子书库制作了超过5000本有声书。 2. 项目团队开发算法自动分析电子书结构，使用多项前沿的AI语音合成技术生成语音。 3. 制作的有声书语音数据达35000小时，涵盖各类经典作品，免费开源提供。

OpenAI又被告了!作家集体起诉OpenAI侵犯版权

最近，一群作家，包括迈克尔·查伯恩、大卫·亨利·黄在内，针对OpenAI提起了集体诉讼。诉讼称，OpenAI通过让ChatGPT学习他们的受版权保护作品来进行模型训练，不仅侵犯了版权，还通过ChatGPT产生的内容分析和总结构成了衍生侵权作品。

要点: 1. 迈克尔·沙伯恩、大卫·亨利·黄等作家起诉OpenAI，称其训练ChatGPT时侵犯版权。 2. 诉讼称ChatGPT只能通过学习他们的作品才能产生内容，属非法商业行为。 3. 这是继Paul Tremblay等人后，又一群作家针对OpenAI提集体诉讼。

人工智能应用 Character.ai 月活跃用户数正在赶超 ChatGPT

Character.ai的月活跃用户数正在快速增长，有望赶超ChatGPT成为人工智能应用的新宠。根据市场情报公司 Similarweb 最近的分析，得到 a16z 支持的 Character.ai 的 iOS 和 Android 应用程序在美国现在每月有420万活跃用户，而 ChatGPT 的移动应用程序在美国的月活跃用户数接近600万。

要点: 1. 根据Similarweb数据，Character.ai iOS和Android应用的月活跃用户达到420万，接近ChatGPT移动端的600万月活跃用户。 2. Character.ai吸引了更多18-24岁的年轻用户，这一人群在其他AI应用中的占比较低。 3. 尽管ChatGPT在网页访问量上领先，但Character.ai凭借移动应用成功保留了更多用户，有望继续增长。

小红书博主用AI为“秀才”去油获赞1.2万 网友:还是AI懂我的审美

近日，小红书博主“万金油ai”利用AI技术生成了AI版的“秀才”，这条笔记在小红书上获得了1.2万点赞和近3500条评论。不少用户都被AI生成的“秀才”惊艳了一下，直呼“这哪是AI，这是去油神器”。

要点: 1、小红书博主使用AI技术为中年大叔“秀才”逐步生成了古风美男形象。 2、生成的内容在小红书上获得超过1.2万的点赞数，引发网友热议。 3、这种创意应用展示了AI在艺术创作等领域的应用前景。

B站UP主用1300条B站热门标题训练AI 自制“赛博主编”

B站UP主“差评君”用1300条B站热门视频标题训练AI“赛博主编”，能根据过往热门视频内容和观众口味自动生成符合B站观众喜好的视频标题。截至目前，该视频播放量达72.4万，获赞2.1万。

要点: 1. “差评君”收集1300条B站热门视频标题作为训练数据。 2. 通过千帆AI平台训练生成自动创作标题的AI“赛博主编”。 3. 训练后的AI可以根据过往热门视频内容和观众口味生成标题。

抖音博主利用AI绘画工具打造葡萄时装秀获赞5.4万

抖音博主利用AI绘画工具制作创意果蔬时装秀视频获得高人气，展示了AI在艺术创作领域中的应用潜力。

要点: 1.抖音博主“知伊”制作的“田园葡萄时装秀”视频获得5.4万点赞。 2.其他平台博主也尝试AI绘画工具创作果蔬时装，获得了较高赞同。 3.这些视频以独特视觉效果吸引网友目光，展现了AI在艺术创作中的可能性。

马斯克禁止第三方抓取X数据训练AI模型

X公司更新服务条款，从9月29日起禁止第三方未经许可在平台上获取数据用于训练AI模型，马斯克一直反对第三方利用X平台数据训练AI，但表示X自己可以使用公开信息训练AI。

要点: 1、X公司服务条款更新，从9月29日起禁止第三方未经许可获取数据训练AI。 2、马斯克反对第三方使用X数据训练AI，曾威胁提告微软。 3、马斯克称X只会用公开信息训练AI，不涉及私密内容。

谷歌推出2000万美元基金支持负责任的人工智能开发

谷歌宣布设立2000万美元基金，支持负责任的人工智能开发，并宣布启动数字未来项目，汇聚AI发展中的多样化声音。

要点: 1. 谷歌推出2000万美元基金，支持负责任的人工智能开发。 2. 谷歌启动数字未来项目，旨在汇聚AI发展中的多样化声音。 3. 首批基金接受者包括阿斯彭研究所、布鲁金斯学会等机构。

人工智能女友热销!罗马尼亚AI初创公司每月获利12万美元

罗马尼亚AI初创公司DreamGF通过让用户自定义虚拟女友，目前已有5万注册用户和1万付费用户，每月收入约12万美元。

要点: 1、DreamGF让用户选择不同的服装和“角色”来定制虚拟女友。 2、DreamGF的订阅价格从每月10欧元到97欧元不等，级别越高福利越多。 3、DreamGF面临行业潜在的伦理问题，有人担心会加剧对女性的物化。

>>>>>AI应用<<<<<

美团大众点评开始测试“智能小助手”AI功能

近日，美团大众点评开始悄然测试“智能小助手”功能，用户在搜索部分问题时，搜索结果页面的头部将出现“小助手”测试版，智能回答用户提问。该功能可以智能回答用户在美团 App 中的某些搜索问题。搜索结果由用户评价自动综合生成。该功能目前还处于内测阶段。

要点: 1、 美团大众点评正在测试“智能小助手”AI功能 2、 智能小助手可以智能回答App内某些搜索问题 3、搜索结果由用户评价自动综合生成

sdxl-emoji:一个生成emoji风格图片的AI绘画模型

sdxl-emoji是一个基于Stable Diffusion框架进行fine-tune的对抗生成模型，用户只需输入提示词即可生成富有个性和趣味的表情包。

https://replicate.com/fofr/sdxl-emoji

要点: 1、sdxl-emoji模型可生成Apple风格emoji图像。 2、用户通过语言描述实现表情包的即时个性化生成。 3、模型在Replicate平台上以API服务形式开放使用。

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