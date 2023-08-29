皮尤研究中心:ChatGPT使用率仍很低 只有18%的美国人使用过

文章概要: 1. 调查发现，只有18%的美国人使用过ChatGPT 2.47%的人表示AI使他们感到担忧，而不是兴奋 3. 了解ChatGPT的工作人员认为它不会严重影响他们的工作

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:根据皮尤研究中心最近的一项调查，ChatGPT的使用和担忧没有像想象的那么广泛。只有18%的美国人使用过ChatGPT。最常使用它的群体是18-29岁受过大学教育的男性，但即便如此，使用率也只有30-40%。

尽管使用率较低，但ChatGPT仍获得了明显的欢迎程度，这表明大家意识到它及其潜在功能，虽然实际使用的人不多。更多的人表示娱乐或自我教育是使用ChatGPT的目的，而不是工作相关。

人们预计整个人工智能而不仅仅是ChatGPT将对某些工作产生更大影响，如软件工程师、图形设计师和记者等。

对人工智能的担忧正在增加，而不是减少。47% 的受访者表示，人工智能让他们更加担心而不是兴奋，而去年这一比例为31%。这种担忧似乎随着人们掌握的人工智能知识水平的提高而增加。

调查显示，了解ChatGPT的工作人员认为它不会严重影响自己的工作，如酒店、娱乐、建筑和制造业等行业面临的威胁较小。总体来说，尽管ChatGPT获得关注，但实际使用率仍很低，而人工智能带来的担忧在持续增加。

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