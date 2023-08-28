美图公司：上半年AIGC推动净利润同比增长320.4%

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:2023年8月28日，美图公司正式发布2023上半年财报:总收入12.61亿元，同比增长29.8%。经调整后归属于母公司权益持有人的净利润1.51亿元，同比增长320.4%。截止2023年6月30日，美图公司月活跃用户数2.47亿，同比增长2.5%。

2023上半年，在AIGC推动下，美图公司VIP会员数超720万，创下历史新高，以VIP订阅为主的影像与设计产品业务收入6.02亿元，同比增长62.2%;美业解决方案业务收入2.86亿元，同比增长31.1%;广告业务收入3.49亿元，同比增长28.2%;其他业务收入2309万元。

6月19日，美图公司发布自研AI视觉大模型MiracleVision（奇想智能），率先进行应用场景和商业模式的探索，目前MiracleVision已升级至V2.0版本，并在WHEE和美图秀秀上线。

上线以来，AI视觉创作工具WHEE的优质AI效果生成数已超过200万，设计师生态初见成效;AI口播视频工具开拍的月活跃用户数已突破20万;桌面端AI视频编辑工具WinkStudio获得上万名视频创作者的认可;主打AI商业设计的美图设计室已为近百万中小电商卖家提供AI商拍服务;

此外，美图AI助手RoboNeo于7月在美图秀秀开启内测;AI数字人生成工具DreamAvatar主打“AI主播”和“AI演员”两大数字人服务，“AI主播”于8月25日上线开拍，“AI演员”于8月26日上线DreamAvatar。

（举报）