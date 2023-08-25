iPhone15Pro新增灰色 “土豪金”被抛弃，三大金刚组合解散？

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:随着iPhone15系列新机发布在即，有关新机配色的传闻也越来越多。最近，有消息称iPhone15Pro将新增一款名为"Titan Gray"的配色，中文可翻译为“泰坦灰”。这种灰色整体色调很淡，与之前的深空灰有明显区别。

这次Pro系列可能会取消金色选项，只保留黑白灰紫四种颜色，而非Pro版机型则会继续提供更多彩色选择。从中我们可以看出，苹果对高端Pro产品线的定位越来越明确，不仅在配置和功能上与普通版本有区分，在外观设计尤其是配色上也开始区分处理，呈现出更加专业稳重的风格。

新配色的加入无疑为消费者提供了更多选择，也让新品在视觉上能够脱颖而出。毕竟，与旧款相比，全新的配色搭配更容易让人一眼识别这是全新产品。同时，随着消费者审美疲劳的加深，iPhone之前的金色已不再如当初那般抢手，新配色能吸引更多注意力并带来销量提升。

总的来说，iPhone在产品外观设计尤其是色彩方面一直保持很高的认知度和话题性。新机配色的传闻往往能够掀起热议，iPhone15Pro的新配色预计也会成为一个重要卖点。让我们拭目以待，看看苹果最终会为新iPhone带来怎样的惊喜。

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