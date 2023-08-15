微软 CEO 纳德拉：人工智能应用的前沿部署将为云服务注入大量新投资

站长之家(ChinaZ.com) 8月15日消息:微软首席执行官萨提亚·纳德拉 (Satya Nadella) 表示，企业领导者正在逐步减少削减成本的云优化工作，并准备向云迁移以及数据应用和人工智能 (AI) 应用程序的前沿部署注入大量新投资。

在微软强劲的财季 Q4 业绩出炉后，云收入增长了 21%，达到 303 亿美元，纳德拉表示，在企业为下一波技术驱动的创新以及其近亲——颠覆——做准备时，由云驱动的前瞻性业务计划的支出将会增加。

纳德拉的观点与微软客户的发展方向相一致，微软首席财务官 Amy Hood 表示，公司的资本支出将在微软 2024 财年（7 月 1 日至 6 月 30 日）显著增加，以确保其数据中心容量能够跟上预期需求的飙升。

客户大规模地恢复了对云的重要支出，而长期的「云优化」阶段也正在逐步结束，纳德拉上个月在公司的财报电话会议上表示，疫情期间曾经出现过异常的激进支出，但很少进行优化。

「总体而言，在云领域，您会看到新的项目启动，然后这些项目启动会得到优化，」纳德拉说。「然后，您会对所有这些进行时间排序分析，这通常是正常情况下所能看到的。」

「但是在疫情期间，有许多新的项目启动，而优化在某种程度上被推迟了。这就是我们一直在看到的所谓『追赶优化』。」

这些追赶努力已经达到了目标，纳德拉表示，为新一轮投资铺平了道路。纳德拉表示，「追赶优化」将在未来几个季度逐渐消退，而新的项目启动将涵盖传统的项目类型，还包括云迁移、数据应用以及人工智能应用。

因此，虽然整体上云优化并不会消失，而是会继续是大规模云部署的一部分，但「追赶优化」的成本削减效应即将结束。

「因此，我们将回到正常的项目启动和优化节奏，」纳德拉说，「在未来的几个季度内，我们将穿越过去的追赶优化阶段，这将是最后一次追赶优化。」

纳德拉强调，除了从优化阶段反弹回来，塑造他乐观前景的另一个重大市场动态是，实际上只有很小一部分 IT 部署实际上已经转移到了云端。

此外，生成式人工智能革命的巨大潜力正开始产生财务影响，这种影响只是刚刚开始感受到。

「我认为这样的方式是，我们仍然只处于云迁移的第二局或第三局，尤其是如果您将其视为行业迁移到云，领域迁移到云，以及国家对云的采用，」他说。「这仍然是云迁移的早期阶段——还有很多东西。此外，还有一个全新的人工智能世界，推动了一系列新的工作负载。」

「因此，从 TAM [Total Addressable Market] 机会的角度来看，我们认为这个领域非常广阔，我们会继续推进。」

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