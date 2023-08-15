被低估的AI生成PPT工具——Decktopus：内置表单收集、语音录制等功能

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:Decktopus是一种全新的在线演示工具，让您在最短的时间内打造完美的演示，而无需任何设计技巧。它利用人工智能丰富您的演示文稿，并为您提供图像和图标建议，使您无需花费数小时浏览库存照片网站。只需点击一个按钮，Decktopus就能为您找到所需的素材。

它被500K + 用户信任，提供了丰富的主题、字体和颜色选项，让您轻松自定义演示文稿。此外，Decktopus AI 还具有图像和图标搜索功能，可快速找到合适的素材，以及为每个幻灯片生成适合主题和受众的备注。它还提供更多的幻灯片内容，帮助您丰富演讲内容。其他内置工具包括表单收集、语音录制、自定义域名、Webhook 集成等，让您的演示更加丰富和个性化。

体验地址:https://www.decktopus.com/

总而言之，Decktopus为您提供了一个方便快捷的方式来创建精美的演示文稿，无论您是否具备设计技巧。它利用人工智能的力量，让您能够专注于演讲的内容，而不必费时费力地操心设计。

核心功能:

1. AI 助手:利用 AI 技术快速生成令人惊艳的演示文稿，无需设计技能。

2. 自定义选项:提供丰富的主题、字体和颜色选项，让您轻松定制演示文稿。

3. 图像和图标搜索:一键搜索合适的图片和图标，节省浏览素材网站的时间。

4. 幻灯片备注生成:为每个幻灯片生成适合主题和受众的备注，帮助您更好地演讲。

5. 更多幻灯片内容:为您提供更多的演讲要点，丰富演示文稿内容。

6. 内置工具:包括表单收集、语音录制、自定义域名、Webhook 集成等，增强演示效果和个性化体验。

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