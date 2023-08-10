Rask AI ：一款本地化视频翻译工具 支持60多种语言

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:Rask AI 是一款一站式本地化视频翻译工具，内容创作者只需上传视频、点击几下即可把视频翻译成60多种语言。

Rask AI 借助 "文字转语音" 和 "语音克隆" 技术，你不再需要请配音演员就可以在视频里添加专业的画外音。并且经过 AI 转换，连视频字幕和声音都能直接被翻译，同时保留了视频内真人本来的音色!

体验地址:https://www.rask.ai/

这款工具支持中文、英文等60多种语言，目前每个新用户可以免费翻译2个视频体验。工具的操作也非常简单，首先打开网页，上传你想翻译的视频。

上传后，视频即刻完成自动翻译和配音的处理，页面上也会有原视频和翻译后视频内音频的文字版，以及自动翻译后视频效果的预览，翻译后的视频可以直接下载。

不过，免费版没有办法编辑翻译文案，需要付费升级才能使用该功能。目前每个新用户可以免费制作两个视频，付费模式分别有月费39美金和99美金两种。

39美金月费权益

翻译和配音25分钟 / 月;您可以以1美元 / 分钟的价格添加额外的分钟数;提供60多种语言;8种语言的语音克隆（英语、葡萄牙语、法语、西班牙语、意大利语、德语、波兰语、印地语）

99美金月费权益

翻译和配音100分钟 / 月;您可以以1美元 / 分钟的价格添加额外的分钟数;提供60多种语言;8种语言的语音克隆（英语、葡萄牙语、法语、西班牙语、意大利语、德语、波兰语、印地语）;抢先体验 Lip Sync 功能。

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