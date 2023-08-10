有趣！这个AI模型可根据iPhone 照片生成诗歌

本文概要:

1. Pamera 使用物体识别技术和 GPT-4模型，能够根据iPhone用户的照片快速生成诗歌。

2. 这款应用程序以阿根廷作家博尔赫斯的风格生成诗歌，融合了超现实主义和神秘主义元素。

3. 尽管 Pamera 的诗歌生成效果有时不尽人意，但它正在不断改进，并将支持用户使用前置摄像头和上传图片。

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:Pamera 是一款由技术专家兼艺术家 Damjanski 开发的应用程序，它结合了物体识别技术和 OpenAI 的 GPT-4大型语言模型的 API，能够识别用户相机捕捉到的物体，并迅速利用它们作为生成诗歌。

Damjanski 选择以阿根廷散文家 Jorge Luis Borges 的风格生成诗歌，因为他认为这位作家关于魔幻现实主义的作品与同样神秘的 AI 诗人相得益彰。在生成的诗歌中，这个概念往往是成立的，特别是当照片中有清晰可辨的物体时。

比如在纽约的一个多云、闷热的下午测试 Pamera。这款应用程序根据火灾消防栓的 “静谧安宁”、公园网球选手的乐观颂歌等各种场景生成了扩展而相对连贯的诗句。

又比如让这款应用程序基于现代艺术博物馆中的经典作品生成诗歌，效果参差不齐。除了艺术性的自由发挥外，有几首诗似乎与输入的图片关系不大，有些诗开始与主题相关，但后来变得含糊不清。

Damjanski 表示，他正在开发这款应用程序的新版本，让用户可以使用前置摄像头并上传图片。有点应景。

当然，Pamera 算是一款有趣的应用程序，可以根据照片生成诗歌。尽管不完美，但它正在不断改进，将提供更多功能和更准确的生成结果。

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