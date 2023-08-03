亚马逊任命 Alexa 之父担任生成式人工智能部门负责人

站长之家(ChinaZ.com) 8月3日消息:亚马逊正在进行重组，并任命 Alexa 之父 Rohit Prasad 担任亚马逊生成式人工智能部门负责人，让人们更好地了解这家美国巨头在广义人工智能领域的战略。

亚马逊今年早些时间宣布全球范围内裁员数千人，陷入动荡之中，而 Alexa 部门也不能幸免。然而，亚马逊似乎并不想放弃 Alexa，同时也希望在当前由谷歌和 OpenAI 主导的生成式人工智能领域分一杯羹。Rohit Prasad 的任命似乎将 Alexa 和人工智能更紧密地结合在一起。

Alexa 在技术上是成功的，但尽管在全球范围内已售出近 1 亿台 Echo 产品，亚马逊未能使其成为行业领导者。该语音助手目前排名第三，落后于 Siri 和 Google 助手，并且在汽车领域几乎没有存在感。此外，随着时间的推移，Alexa 并未像竞争对手那样提高效率。

在 2023 年 5 月接受 TechCrunch 采访时，亚马逊 CEO Andy Jassy 表示，他希望将 Alexa 打造为世界上最好的个人助理。他承认这是一个挑战，只有生成式人工智能才能帮助实现这一目标。

虽然亚马逊在某些领域表现较为低调，但并不意味着不活跃，最近发布了基于生成式人工智能的工具套件 Bedrock，供 AWS 客户使用。亚马逊因此拥有坚实的技术基础，Rohit Prasad 的任命也强调了生成式人工智能和 Alexa 注定要结合在一起。

亚马逊宣布的目标是开发一种能够进行类似人类推理的强大人工智能。这将成为下一次人工智能革命，可以提供真正智能的个人管家语音助手，以及医学诊断解决方案或帮助设计新技术。

通过将其在专业领域（通过 AWS）和大众市场（通过亚马逊和 Alexa）的经验联系起来，这家美国巨头只是希望在与谷歌、Facebook 或 OpenAI 争夺强大人工智能的竞争中占据有利地位。这对于一家不仅仅从事线上零售活动的集团来说是一项重要的而且持久的赌注。

此前有报道称，亚马逊成立一个 CEO 直接监督的新小组，负责开发 「最宏大」的人工智能模型。

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