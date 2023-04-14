亚马逊加入生成式 AI 竞赛：借助 Bedrock 推出大语言模型 Titan

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日消息:亚马逊于 AWS 官网宣布推出 Amazon Bedrock 服务和 Amazon Titan 大语言模型。亚马逊正在推出一项名为 Bedrock 的云服务，开发者可以用能够生成文本的人工智能系统来增强他们的软件，这与微软支持的创业公司 OpenAI 提供的流行的 ChatGPT 聊天机器人背后的引擎相似。

据介绍，通过 Bedrock 云服务，亚马逊向开发者提供大语言模型 Titan。其中，一种 Titan 模型可以为博客帖子、电子邮件或其它文档生成文本，另一种是嵌入式大语言模型，可以将文本输入进行转换，适合搜索等用途。

亚马逊的这一宣布表明，这个最大的云基础设施供应商不会把一个趋势增长领域留给谷歌和微软等挑战者。这两家公司都已经开始向开发者提供可以利用的大型语言模型。一般来说，大型语言模型是用大量数据训练出来的人工智能程序，可以根据人们输入的提示编写出类似人类的文字。

「大多数公司都想使用这些大型语言模型，但真正好的模型需要数十亿美元来训练，而且需要很多年，大多数公司都不想经历这些，」亚马逊首席执行官 Andy Jassy 周四在 CNBC 的 Squawk Box 节目上说。「因此，他们想做的是，他们想在一个已经很大很好的基础模型上工作，然后有能力为自己的目的定制它。这就是 Bedrock。」

Bedrock 计划是在 OpenAI 宣布 GPT-4 之后一个月提出的，GPT 是一个大型语言模型，为 ChatGPT 提供动力，ChatGPT 是一个聊天机器人，在 11 月推出后引起了病毒式传播。亚马逊 AWS 业务最强大的竞争来自于微软，微软向 OpenAI 投资了数十亿美元，并通过其 Azure 云为这家初创公司提供计算能力。

亚马逊没有披露 Bedrock 服务的费用，因为目前它正在开始有限的预览。发言人说，客户可以把自己加入到一个等待名单中。微软和 OpenAI 已经宣布了使用 GPT-4 的价格，从每 1000 个「tokens」几美分开始，一个 token 相当于大约四个字符的英文文本。谷歌还没有公布其 PaLM 语言模型的价格。

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