亚马逊成立一个 CEO 直接监督的新小组负责开发 「最宏大」的人工智能模型

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日消息:亚马逊首席执行官安迪·贾西现在直接监督着一个全新的团队，该团队致力于公司最宏大的人工智能项目。

据 Insider 报道，贾西告诉亚马逊的「S 团队」（由二十多名高管组成的一支团队），他提拔了罗希特·普拉萨德，亚马逊 Alexa 的高级副总裁和首席科学家，他将直接向贾西汇报。

根据 Insider 获取的一封内部电子邮件，普拉萨德将领导一个新成立的团队，该团队致力于开发公司「最宏大」的大型语言模型。

大型语言模型是人工智能工具的基础技术，它可以从庞大的数据集中学习，并生成类似人类的响应。包括 OpenAI、谷歌和 Meta 在内的公司都构建了庞大而强大的大型语言模型，令科技界震惊。亚马逊也有自己的大型语言模型，包括 Alexa Teacher Model 和 Titan。

贾西在六月下旬的邮件中表示，普拉萨德将领导一个「中央团队」，负责构建亚马逊「最广泛的」大型语言模型。

「简短地告诉大家，罗希特将转到一个新角色，领导一个中央团队，构建我们最广泛的大型语言模型。」贾西在邮件中说道。「虽然我们已经在公司周围构建了几个大型语言模型，并且还有其他几个正在进行中，但我们打算汇集一些资源，集中开发我们最宏大的大型语言模型，罗希特将负责领导这个团队。在这个新角色中，罗希特将向我汇报。」

亚马逊的发言人没有回应置评请求。

正如 Insider 先前报道的那样，亚马逊正在急于应对生成式人工智能的迅猛崛起。虽然亚马逊在数十年来一直致力于各种人工智能技术的研发，但微软、OpenAI 和谷歌等竞争对手已经抢占了先机。Meta 最新的 Llama 2 模型也在整个行业引起了轰动。

作为其人工智能努力的一部分，亚马逊最近在 AWS 下创建了一个专注于帮助客户使用生成式人工智能的新团队，正如 Insider 先前报道的那样。AWS 还推出了新的人工智能产品，例如 Bedrock（一种使其他基础模型可用的服务）和 Code Whisperer（一种于 2022 年面世的人工智能编码工具）。

普拉萨德已经担任 Alexa 团队的高管超过 10 年，亚马逊最近还启动了一个新项目，利用 ChatGPT 等技术使 Alexa 变得更加聪明和个性化，这也是 Insider 先前报道的。

普拉萨德同时也是亚马逊的设备和服务团队的一员，他将继续参与该业务的工作。根据 Insider 看到的另一封邮件，贾西六月份的公告后不久，林普告诉他的团队，普拉萨德将继续成为「Alexa 的重要伙伴和支持者，发挥重要作用」，丹尼尔·劳施（一个设备副总裁）将负责 Alexa 产品和业务组织，包括娱乐、合作伙伴关系和国际团队，邮件中说道。

「我们对 Alexa 的使命和愿景没有改变，我对我们为客户发明能力的信心比以往任何时候都更加乐观。」林普在邮件中说道。

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