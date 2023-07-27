免费在线AI图像处理软件Clipdrop 集成 Stable Diffusion XL 图像生成模型

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:Clipdrop 是一款免费在线的 Ai 图像处理应用，其母公司 init ML 已被 Stability AI 收购并集成了 Stability AI 公司的新版图像生成模型 Stable Diffusion XL。

该应用提供了8个工具，包括 Cleanup、Remove Background、Relight、Image upscaler、Replace Background、Text remover 和 Stable Diffusion，以实现快速清除图片中的文字和物体、背景去除、光源调整、降噪放大、背景替换和图像生成等功能。

官网地址:https://clipdrop.co/relight

产品特点:

1. 免费在线使用:Clipdrop 可以免费在线使用，方便用户随时随地进行图像处理。

2. 多种工具可选:Clipdrop 提供了8个工具，涵盖了常见的图像处理需求，用户可以根据需要选择使用。

3. 清除、背景去除、光源调整等功能:Clipdrop 的工具集包括了快速清除图片中的文字和物体、一键清除图片背景、自定义光源调整等功能，满足了不同的图像处理需求。

4. 图像生成功能:Clipdrop 集成了 Stable Diffusion XL 图像生成模型，用户可以通过文字描述生成对应的图片，提升创作效率。

5. 跨平台支持:Clipdrop 提供了 IOS、安卓和 PS 插件等多个平台的应用，用户可以根据自己的设备选择合适的版本使用。

（举报）