亚马逊吸引数千人试用其人工智能服务 与微软、谷歌展开竞争

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日消息:亚马逊的云计算部门已吸引数千家客户尝试其服务，与微软和谷歌在人工智能关键领域展开竞争，一位高管向路透社透露。

该公司还在周三宣布了新的人工智能工具，包括一个用于构建更多对话式客户服务代理的计划、来自初创公司 Cohere 的技术访问以及一个用于在患者就诊后生成临床记录的医疗保健系统。

亚马逊的副总裁 Swami Sivasubramanian 表示，索尼、瑞安航空和 Sun Life 等组织都试用了亚马逊 Bedrock，这是该公司在 4 月份宣布的一项服务，允许企业使用各种人工智能模型创建应用程序。这种生成技术可以在命令下生成新的文本、图像和其他内容。

Sivasubramanian 在接受采访时表示：「我们的使命是让每家公司都成为一个人工智能公司」，采访是针对云服务提供商在纽约举办的一个峰会进行的。

亚马逊 Bedrock 是该公司对谷歌和微软宣布的服务的回应，这些竞争对手已经开发或推广了引起广泛关注的人工智能。微软已投资于创造 ChatGPT 和被称为 GPT-4 的人工智能模型的初创公司 OpenAI。

此前未报道的亚马逊 Bedrock 用户数的披露显示，其努力也吸引了人们的兴趣。

该公司希望提供比竞争对手更广泛的人工智能模型，以赢得业务，包括从初创公司 Anthropic 和 Stability AI 获取更新技术，这些技术在周三宣布。亚马逊作为按收入计算最大的云服务提供商的角色已经使其脱颖而出，因为它已经托管了大量客户的数据。

Sivasubramanian 表示，亚马逊 Bedrock 将很快面向任何客户提供。他拒绝透露具体时间，并表示该公司首先要解决有关成本分配和企业控制的问题。

该行业继续在应对人工智能成本方面挣扎。微软周二报告称，由于正在建设支持人工智能的数据中心并与其他云计算公司争夺英伟达的关键芯片，其季度资本支出达到了至少 2016 财年以来的最高水平。

当被问及亚马逊是否给有着庞大人工智能雄心的企业设定了获取芯片的最后期限时，Sivasubramanian 表示：「我们正在与他们合作，确保我们了解他们的升级时间表。」与此同时，该公司扩大了对基于英伟达芯片的更高效训练人工智能技术的使用。

该云提供商还预览了 Amazon Bedrock 代理，它允许企业创建聊天机器人来执行任务并根据其专有数据提供更个性化的答案。

例如，航空公司可以构建一个虚拟代理，根据客户的价格、目的地和座位要求为旅客预订航班。近来，这种代理的商业潜力已经引起了硅谷的关注。

此外，作为其人工智能推动的一部分，该公司特别向医疗行业发出了呼吁。它宣布推出名为 AWS HeAlthScribe 的服务，允许软件供应商构建应用程序，用于转录和分析医生与患者之间的对话。

3M 的一个部门计划使用该服务来加快临床文档的速度，两家公司表示。

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