微软承诺基于 ChatGPT-4 的 Bing AI 将保持免费

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日消息:OpenAI、微软、谷歌和许多初创公司都推出了他们的聊天机器人，其中有些在某些领域比其他机器人表现更好。虽然 OpenAI 的 ChatGPT-4 是付费订阅，但微软的必应（Bing）也基于 GPT-4，是免费提供的。微软在一份声明中重申其对「免费必应 AI」的承诺。

必应 AI 保持免费并不让人感到意外，但微软最近宣布推出了一款企业版必应 AI，该版本是收费的。这引发了关于必应未来的一些问题，一些人认为微软可能会向用户收取使用 Bing.com AI 功能的费用。

幸运的是，微软已经确认 Bing.com 的 AI 体验将继续像现在这样免费提供。关于必应 Chat 企业版的最近公告不会影响当前的 AI 体验。你还可以通过 Edge 和 Windows Copilot 免费访问必应 AI。微软将很快将 Bing Chat 扩展到更多产品，并不会向用户收费使用该 AI。

「Bing AI 将通过 Bing.com、微软 Edge 侧栏、Windows Copilot 和其他位置继续免费提供，」微软的一名工程师表示。

必应使用由微软和 OpenAI 训练的「大型语言模型」。这些模型是神经网络，经过了大量数据的训练，例如书籍、研究论文等。此外，必应还经过了其搜索结果的训练，使得 AI 可以搜索网络、获取数据、进行思考和回答用户。

必应还为 Bing.com 免费推出了许多改进措施。必应 AI 每次更新都会变得更好。例如，上周推出的最新更新为聊天功能增加了「视觉搜索」，这是一个对所有用户开放的图像识别功能。该功能使用了 OpenAI 的 GPT-4 模型来描述图片。

例如，你可以拍摄一张图片或使用你拍摄的图片与 Bing Chat 共享。

Bing Chat 可以解释图片并回答有关它的问题。例如，你可以上传一张狗的图片，并询问更多关于该品种的信息。Bing Chat 将描述图片并提供有关该狗的事实。你还可以向 Bing 提出后续问题。

视觉搜索正在向 Bing.com、微软 Edge 和移动应用推出。预计很快会在 Windows Copilot 中推出，目前 Windows Insider 计划的测试人员已经可以使用 Windows Copilot。

微软还在为必应 AI 开发「无搜索」支持，这可以让基于搜索引擎的 AI 表现得更像 ChatGPT。

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