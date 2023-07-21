压力太大，OpenAI 信任与安全主管辞职

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:OpenAI 的信任与安全负责人戴夫·威尔纳 （Dave Willner ） 在 LinkedIn 上的一篇帖子中宣布离开公司，他称这个职位给他的家庭生活带来了压力，并表示他将提供咨询服务。

信任与安全部门在 OpenAI、Twitter、Alphabet 和 Meta 等科技公司中扮演着重要角色，它们致力于限制仇恨言论、虚假信息和其他有害内容在平台上的传播。同时，人们对 AI 失控的担忧也日益增加。

戴夫·威尔纳于去年2月接任 OpenAI 的信任与安全负责人，此前曾在 Airbnb 和 Facebook 工作。他辞职的原因是工作的要求对家庭生活的影响越来越大。他在帖子中说道。“我想任何有年幼子女和超级紧张工作的人都能理解这种紧张感，而这几个月来，我真正意识到我不得不优先考虑其中之一。”这个夏天，我把教孩子游泳和骑自行车排在了我的 OKR（目标与关键结果）的首位。”

得到微软支持的 OpenAI 凭借其 AI 聊天机器人 ChatGPT 在全球掀起了AI浪潮，并表示依靠信任与安全团队来构建 “预防 AI 技术滥用和虐待的流程和能力”。

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