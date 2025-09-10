首页 > 原创 > 关键词  > Apple最新资讯  > 正文

苹果Apple Watch Series 11发布：新血压检测提醒

2025-09-10

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:今日凌晨，苹果公司正式推出全新一代智能手表Apple Watch Series11。这款新品以“最薄、最舒适”为设计核心，同时显著提升了耐用性，起售价定为399美元。

Apple Watch Series11在材质上实现突破，采用全新玻璃材质并覆盖苹果特制陶瓷涂层，抗刮性能较前代提升两倍，为用户提供更可靠的日常使用体验。网络支持方面，该系列首次引入5G功能，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商将在发售时同步提供兼容服务，满足高速连接需求。

Apple Watch Series 11 发布：新增高血压检测提醒 399 美元

健康监测是此次升级的重点。Apple Watch Series11新增高血压风险提醒功能，通过机器学习算法分析用户30天内的健康数据，而非直接测量血压。当检测到潜在高血压征兆时，设备会主动推送提醒，帮助用户及时调整生活习惯或就医。这一功能延续了苹果在被动健康监测领域的优势，进一步强化了智能手表作为健康管理工具的角色。

设计层面，Apple Watch Series11推出液态玻璃（Liquid Glass）风格表盘，与iOS26系统视觉语言形成统一，提供更协调的交互体验。续航能力方面，新品延续了24小时长效续航表现，满足全天候使用需求。

业内人士分析，Apple Watch Series11通过材质创新、健康功能深化和生态协同，进一步巩固了苹果在智能穿戴市场的领先地位。其399美元的定价策略与功能升级的组合，或将吸引更多用户向高端智能设备迁移。

