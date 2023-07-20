txtchat：一个完全开源的AI对话搜索服务

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:txtchat 是一个用于构建对话式搜索和工作流的框架。它通过集成智能代理与消息平台进行交互，并使用 AI 技术生成响应。用户可以使用大型语言模型（LLMs）、小型模型或两者结合来进行工作流操作。txtchat 基于 Python3.7+ 和 txtai 构建。

安装

最简单的安装方法是通过 pip 和 PyPI

pip install txtchat

您还可以直接从 GitHub 安装 txtchat。建议使用 Python 虚拟环境。

pip install git+https://github.com/neuml/txtchat

支持Python3.7+

核心功能:

1. 智能代理:txtchat 提供了多种智能代理，用户可以根据需求选择合适的代理进行交互和搜索。

2. 工作流:用户可以通过创建和配置工作流来实现复杂的任务和流程。工作流可以使用不同的模型和算法来处理数据和生成响应。

3. 消息平台支持:txtchat 目前支持 Rocket.Chat 作为消息平台，用户可以轻松地在本地环境中安装和使用。此外，txtchat 还支持扩展到其他平台。

总结:

txtchat 是一个功能强大的对话式搜索和工作流框架，通过智能代理和工作流的结合，为用户提供了丰富的功能和灵活性。无论是进行智能搜索还是实现复杂的工作流，txtchat 都能帮助用户高效地完成任务。

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