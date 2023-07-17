马斯克表示：由于广告收入下降 推特现金流为负

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:据CNBC报道，特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克，周末表示，由于广告收入下降了近50%，加上“沉重的债务”，社交媒体公司的现金流仍然是负的。“在我们有其他奢侈品之前，需要达到正现金流，”马斯克在回复一条推文时写道。

马斯克在2022年10月接管接手了推特，这笔交易的价值约为440亿美元，其中包括约130亿美元的债务。他部分出售了价值数十亿美元的特斯拉股票来为这笔交易提供资金。

到了1月份，数百家广告商减少或停止了在推特上的广告支出，以回应马斯克对公司进行了大幅裁员，并对平台进行了改变，尤其是恢复了之前被禁止的账户，并改变了其内容审核的方式。

4月份，马斯克对BBC记者说，“几乎所有”的广告商都已经恢复在推特上购买广告。他当时还声称，公司“大致收支平衡”，并预计在下一个季度实现现金流正向。

他今天关于推特现金流问题的声明是在Linda Yaccarino接任推特首席执行官后一个多月发出的。Linda Yaccarino此前曾担任康卡斯特旗下NBC环球的全球广告负责人。NBC环球是CNBC的母公司。

Yaccarino的任命激发了媒体行业内部人士对推特将解决其广告业务面临的紧迫挑战的希望。

最近几天，推特开始向其平台上的部分内容创作者分发其广告收入的一部分。马斯克的言论是针对那些想知道为什么这个收入分享计划范围如此有限的粉丝做出的回应。

推特上许多关注度高的账户发布说，他们对自己还没有资格从该计划中获得收入感到沮丧。正如The Verge之前报道的那样，这个收入分享计划只适用于那些支付了推特 Blue认证订阅费用的用户，而且支付金额是由“显示在推文回复中的广告”所驱动的。

目前还不清楚推特在这第一轮付款中总共向创作者支付了多少钱。推特的母公司X Corp.正面临着来自前员工和供应商的众多诉讼，因为没有支付账单和遣散费。

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