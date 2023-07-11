AI概念股大幅增长之后，投资大牛向投资者发出警告

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:纳斯达克（Nasdaq）宣布将对纳斯达克100指数进行特殊调整，因为苹果、微软、谷歌的母公司Alphabet、亚马逊、英伟达和特斯拉等股票的快速增长导致它们在指数中的权重突破了50%。预计指数将被重新调整，以将它们的影响降低到约40%。

人们对AI革命的投资导致了投资者涌入领导者股票，他们押注这将是由生成式AI引发的革命。专注于科技的投资公司 Loftus Peak 的首席投资官亚历克斯·波拉克 （ Alex Pollak）表示，估值的大幅上涨是他过去20年来从未见过的。“人们认为这是一场计算机革命或智能手机革命。他们仍然没有意识到这是一场整体经济革命。”

Loftus Peak 是人工智能热潮中当地的大赢家之一。其在澳大利亚证券交易所上市的全球颠覆基金截至6月30日的年度回报率为35.3%，今年前六个月的回报率为惊人的42.5%。其持有的主要股票包括许多表现优秀的股票:英伟达（今年迄今上涨195%）、亚马逊(上涨48%)、Alphabet(上涨31%)、微软(上涨38%) )和芯片制造商AMD(上涨77%)。

由于AI股票的大幅增长，投资者现在面临的一个关键问题是:这场AI股票繁荣是否过快、过度?虽然Pollak对今年年初以来的涨幅规模并不感到惊讶，他表示投资者不应指望2023年经历的股价上涨一定会重演。

有两个原因让人们质疑人工智能是否被过度炒作。第一，投资者在即将到来的季度业绩发布季中将讨论AI等热门话题;尽管科技公司明显面临着很多炒作压力，但投资者也将寻求证据，证明公司不会错过这波潜在的创新浪潮。

第二个问题是，AI股票的飙升导致估值看起来过高，尤其是在美国。AI领导者相对于整个美国市场上涨了25%，指数集中度接近历史最高水平，而股票倍数与实际债券收益（即通胀调整后）之间的传统相关性已经破裂。

尽管有很多市场观察者认为AI股票已经到了回调的时候，但Pollak指出，当前的AI股票牛市并非没有出现过警示信号。Pollak预计与AI相关的活动热潮将持续12到18个月，他认为大多数主要公司将投入资金来研究如何在业务中应用生成式AI。他表示:“这是一种竞争优势，而竞争优势不是每12个月就会出现一次。每个公司都会说他们需要掌握这个领域。”

虽然有人认为AI公司能在未来几年实现大幅增长的收入，但这并不一定保证股价上涨。另外，市场观察家普遍认为AI股票即将回调，但Pollak指出，AI领域仍然存在一些机会。芯片制造商和其他设备制造商（如交换机制造商）可能会表现良好，并且那些能够为大型企业提供AI应用的公司可能会继续实现(尽管规模更小的)收益。

Pollak 同意摩根士丹利最近的分析，即微软将成为大赢家，因为它基本上可以对其已销售的支持人工智能的应用程序收取100% 至500% 的溢价;假设 Microsoft 现有客户群的使用率为20%，那么2025财年可能会额外增加190亿美元（280亿美元）。摩根士丹利将微软的股价目标定为每股415美元，而当前股价为332美元。

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