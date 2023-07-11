数字人民币SIM卡硬钱包功能将上线 支持无电支付等特点

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币APP联合上线SIM卡硬钱包产品，该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区（目前只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用）。

SIM卡硬钱包，指的是通过把数字人民币软钱包关联至运营商发行的超级SIM卡（5G国密NFC SIM卡，以下简称“SIM卡”），从而使SIM卡具备数字人民币支付功能。数字人民币用户只需在手机安装运营商发行的SIM卡，登录数字人民币APP，开通SIM卡硬钱包，利用手机NFC功能“碰一碰”即可完成数字人民币支付(用户需在中国电信、中国联通营业厅更换或新领取超级SIM卡)。

该产品以通信运营商发行的SIM卡为安全载体，加载数字人民币钱包应用，打造一卡多应用的融合应用场景，实现运营商渠道、用户、场景、服务、大数据等能力与数字人民币的紧密结合，实现差异化的数字人民币推广运营模式。产品的推出充分依托商业银行和运营商各自优势，使数字人民币金融基础设施与信息技术基础设施有机结合、相互赋能。

数字人民币SIM卡硬钱包，具备安全可靠、通用便利、无电支付、共享余额的核心特点。

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