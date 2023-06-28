网易游戏推AI巡逻员 用大模型监控未成年人防沉迷

为孩子们营造一个安全的环境，是全社会的共同责任和心愿。随着未成年人触网率不断增加，保护未成年人数据安全，守护未成年人健康环境面临前所未有的挑战。人民德育数据中心主任袁成提到，目前有大量未成年人数据是在孩子平时使用手机时泄露的，建议加强基层教育管理部门，尤其是区县教育局对未成年人数据保护的意识，对未成年人数据安全的重视应提升到人身安全的高度。