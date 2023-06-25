首页 > 业界 > 关键词  > 站长之家最新资讯  > 正文

每周AI大事件 | OpenAI或为AI建应用商店、美图发布视觉大模型、腾讯云行业大模型新进展

2023-06-25 09:25 · 稿源：站长之家

欢迎来到站长之家的[每周AI大事件]，这里记录了过去一周值得关注的AI领域热点内容，帮助大家更好地了解人工智能领域的动态和发展风向。

机器人手指 人工智能

Part1动态

[国内要闻]

腾讯云公布行业大模型进展

腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。其基于企业痛点和需求，依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店，提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案。

商汤国产中文大模型全面领先ChatGPT

商汤科技公布了自己的大模型测试结果，三个测试项目中都超越了ChatGPT。商汤科技自研中文语言大模型名为商量SenseChat2.0”，日前公布的测试显示，MMLU、AGIEval、C-Eval三个权威大语言模型评测基准的成绩。

长虹电视大模型“长虹超脑”正式发布

长虹电视旗下大模型“长虹超脑”正式发布，具备感知、理解、创造三大核心能力。同时，长虹推出了全球首台人工智能电视、发布了全球首款多模态交互电视、实现了全球首个电视交互的免唤醒能力。

快影内测多款AIGC新功能

快手旗下的视频剪辑类产品“快影”和功能拍摄类产品“一甜相机”，已于近期陆续内测包括“AI动漫视频”、“AI文案推荐”、“AI瞬息宇宙”、“AI简笔画“在内的多款AIGC创作功能。

美图发布视觉大模型MiracleVision

美图公司发布了“懂美学的AI视觉大模型”MiracleVision（奇想智能），为行业客户提供AI视觉解决方案，并与创作者和开发者共建模型生态。

印象笔记开放印象AI使用次数限制

印象笔记开放“印象AI”使用次数限制。据悉，“印象AI”基于印象笔记自主研发的轻量级大语言模型“大象GPT”，并结合国内外大语言模型的混合模型方案，为用户提供开放式写作助手等功能。

腾讯云将推出面向行业的大模型

据科创板日报报道，腾讯云将在“行业大模型及智能应用技术峰会”公布腾讯云在行业大模型方面的技术方案，以及智能应用升级和产业客户场景的应用进展。重点是面向行业大模型的应用落地，而非聊天助手类产品。

视频号:深度合成技术生成音视频内容需进行显著标识

视频号发布了关于创作者规范使用深度合成技术生成内容的建议，要求创作者应对使用虚拟现实、深度合成技术等生成或合成的非真实的音视频内容进行显著标识。

阅文集团成立“智能与平台研发事业部”

阅文集团CEO侯晓楠发布全员内部信称，将成立重点项目组集中攻坚AIGC技术及其场景应用，让技术能力成为创作者们的强大助力，成为内容生态平台升级的加速器。

金山办公:“WPS AI”相关功能将逐步上线

“WPS AI”相关功能将逐步上线，有望全面赋能公司全线产品。金山办公董事长邹涛说，AI是金山办公重要的产品战略之一，当前公司选择“两条腿走路”，首先会选择和AIGC 、大型语言模型相关的技术服务商合作，通过他们的技术赋能来进行产品研发;同时也在持续接触一些优秀的创业公司。

百家云发布AIGC产品“市场易”大模型

百家云召开线上发布会，发布了业内首款适用于企业市场部内容生产场景的GPT大模型引擎“市场易”。市场易支持SaaS订阅，首家26800元/年，并支持定制私有化部署，无需调用外部模型。

[国际要闻]

GPT-4最新创造力测试GPT4排名前1%

最新研究发现，GPT-4的创造力全方位持平或碾压人类。最近，一项有关GPT-4的创造力思维测试火了。来自蒙大拿大学和UMWestern大学的研究团队发现，GPT-4在Torrance创造性思维测试（TTCT）中的得分直接排在了前1%。

特斯拉AI账号悄然上线

特斯拉最近上线了一个新的推特账号Tesla_AI”，并发布了几条推文，介绍了特斯拉在人工智能方面的进展。一些推文称，特斯拉正在打造自主机器人的基础模型。我们的多模态神经网络已经安装在客户车辆上，这些网络采用任意模式，如摄像头视频、地图、导航、惯性测量单元（IMU）、GPS等。

StableDiffusion模型发布新版本:生成图像以假乱真

StabilityAI官方宣布，推出SDXL0.9版本更新，对StableDiffusion进行了优化。与此前的SDXLBeta相比，新版本下的StableDiffusion模型在图片的生成上有着更为明显的优势。

OpenAI考虑为AI创建应用程序商店

OpenAI计划推出一个应用商店，允许开发者在其自家的人工智能技术之上构建的AI模型进行销售。

超50%使用AI的企业反馈了积极的成果

在Omdia的一项新调查中，超过一半的受访者表示，，他们使用人工智能来降低成本和提高效率的结果是积极的。

GitHub调查:92%的程序员正在使用人工智能

GitHub进行了一项调查，旨在了解有多少程序员正在使用AI工具。结果显示，500名接受调查在美国工作的开发人员中有92%的人表示已经将AI工具整合到了工作中，而70%的人表示这些工具为他们的工作带来了“优势”。

Snap发布SnapFusion:手机生成式AI图像速度缩短至不到两秒

Snap宣布其SnapResearch部门研发出一项新技术，可加快生成式AI艺术创作生成图像的速度。Snap称该新方法为SnapFusion，将通过生成式AI制作图像的时间缩短至不到两秒。他们声称这是「迄今为止学术界发布的最快速度」。

谷歌推出TryOnDiffusion生成式AI试穿功能

谷歌推出了一项由人工智能驱动的虚拟试穿功能，让购物者可以在各种模特身上看到服装的效果。

与ChatGPT对话足以辅助设计CPU

纽约州立大学（NYU）的一个研究团队完成了一项看似不可能的任务:他们成功设计了一款没有硬件定义语言的半导体芯片。他们仅仅使用了简单的英语，通过其中的定义和示例来定义和描述半导体处理器，展示了人类的聪明才智、好奇心和基础知识在与ChatGPT的AI能力相结合时所能实现的惊人成就。

美国最大报纸出版商涉足生成式AI

出版集团Gannett计划在其用于发布新闻的系统中引入生成式人工智能，这将有助于节省资金并提高效率。然而，该公司表示将确保在使用技术时不会自动部署，而是需要人工监督。

GPT-4满分通过MIT本科数学考试

GPT-4在MIT的数学和EECS（电气工程和计算机科学系）本科学位考试中，表现出的能力完全满足毕业要求。而且妥妥地拿下满分!

Part2热门产品

GPT-Engineer:一个提示生成整个代码库

动嘴写代码指日可待!AI代码生成明星项目GPT-Engineer一夜爆火，短短几天狂揽19k星。这是一个根据指示生成代码的AI工具，你只需要「动动嘴」，就能直接构建整个代码库。甚至，它能学习你的代码风格，短短几分钟就能让你搞定编码项目。

LG推CaptioningAI:10秒内为图片提供5句描述和10个关键词

LG发布了一款名为CaptioningAI的生成式AI服务。LG介绍，CaptioningAI基于零次学习技术，使AI可以像人类一样利用其先前积累的经验和知识来解释它第一次看到的物体或场景。平均而言，该服务能在10秒内为一张图片生成5个完整的描述性句子和10个关键词。

Deepmind的新AI算法用两个小时学习了26个游戏

日前，Deepmind的一个名为"Bigger，Better，Faster"的AI算法，在只用了两小时的时间内掌握了26个Atari游戏，与人类效率水平相当。这个不需要预先训练模型的算法达到了人类学习的效率，并且需要的计算能力比旧方法少得多。无模型代理直接从与游戏世界的交互中获得奖励和惩罚的信息，并学最佳策略。

普林斯顿大学推3D场景生成模型Infinigen

普林斯顿大学研究人员AlexanderRaistrick日前发布了一款名为“Infinigen”的开源AI模型，可以帮助人们生成逼真的3D场景。Infinigen是一款基于开源建模软件Blender的免费开源模型，能够通过随机数学规则生成一系列自然界的“植物、动物”场景，并且可以通过输入提示词来自定义地形，并添加“云、雨、雪、雷暴、天火”等自然现象。

Meta机器学习模型Voicebox:可从文本生成语音

日前，Meta平台的人工智能研究部门推出了名为Voicebox的机器学习模型，可以将文本转换为语音。与其他文本转语音模型不同的是，Voicebox能够执行许多未经过训练的任务，包括编辑、去除噪音和样式转换。Voicebox是一种生成模型，可以在英语、法语、西班牙语、德语、波兰语和葡萄牙语等六种语言中合成语音。

Part3观点

阿里陈龙:现阶段的AI，还处于工具和内容阶段

阿里巴巴集团战略规划总裁陈龙表示，现阶段的AI，还处于工具和内容的阶段，大家都在认真地学习，未来更AI原生的一些新兴产业和工作会大幅度增加。

刘慈欣谈ChatGPT:人类的无能反而是人类最后的屏障

刘慈欣最近在一次活动中表达了自己对以ChatGPT为代表的人工智能可能会给人们带来的影响，回答了人工智能是否会消灭人类的问题。第一个层次就是这种字面意义上的消灭，就是人工智能用某种暴力从肉体上完全消灭人类或是统治世界。一个有很讽刺意义的一件事情:我们人类的无能反而成为我们一个最后的屏障。

阿里张勇谈人工智能:会让旧行业消失，但新行业也会出现

在谈及人工智能带来的挑战时，张勇表示，“人工智能的发展可以类比移动互联网，目前所有行业，包括制造业、交通业、金融业等，都会在AI加持下不断升级，虽然有一些行业和岗位会受挫，但随着技术的不断落地，旧的行业消失，新的行业也会出现。”

杨立昆:生成式AI还不如狗聪明这不应被视为威胁

Meta首席人工智能科学家杨立昆表示，目前像ChatGPT这样的AI系统并不具备人类水平的智能，生成式AI系统甚至不如狗聪明。尽管未来会出现比人类更聪明的机器，但这并不应该被视为威胁。

马斯克:呼吁暂停先进AI开发的公开信并没有人会同意

马斯克表示:「我实际上并没有认为会有人同意这个暂停。但我是想，为了提醒大家记住也要说，『我认为我们应该暂停』」。

Part4深度

ChatGPT也涨不动了

前期ChatGPT的访问量增长率惊人，1月份的环比增长率为131.6%，2月份为62.5%，3月份为55.8%，在4月份明显放缓，环比增长率为12.6%，到了5月，这个数字已经变为了2.8%。

AI，正在疯狂污染中文互联网

污染中文互联网，AI成了“罪魁祸首”之一。AI模型获得大量互联网数据，却无法很好地辨别信息的真实性和可信度。结果就是，我们不得不面对一大堆快速生成的低质量内容，让人眼花缭乱，头晕目眩。

用AI经营一家三明治店，还“白嫖”了小红书探店博主

用AI经营餐饮店是一种什么体验?小红书博主“车达|王同学”（以下简称王同学）和朋友们一起开了家三明治店，原本自己做的三明治看起来平平无奇，根据AI的建议重新制作、升级包装后，一下就有网红三明治内味了!

CEO们，患上“AI焦虑症”

AI浪潮席卷而来之时，时刻瞄准商机的公司CEO们，更是既兴奋、又焦虑，兴奋的是新变革意味着新机遇，同时他们也焦虑在这一场巨变中会被落下。他们焦虑方向的选择，更焦虑落地场景。他们短期内希望AI能够降本增效，但长期来看，更寄希望于把AI当成新的增长驱动力。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM