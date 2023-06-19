腾讯云公布行业大模型最新进展 将部署在多款头部SaaS产品中

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:今日，腾讯云披露行业大模型方案进展，并公布MaaS（Model-as-a-Service）能力全景图。腾讯云表示，希望“大模型”更懂行业、更易落地，帮助企业打造出专属的行业大模型。

根据官方介绍，基于企业痛点和需求，依托腾讯云TI平台打造的行业大模型精选商店，提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案。

内置多个高质量行业大模型，涵盖金融、传媒、文旅、政务、教育等多个行业场景。兼容支持多模型训练任务，企业可以按需取用。

在此基础上，企业不仅可以加入独有的场景、数据，快速精调生成专属模型;也可根据业务场景需求，按需定制不同参数、规格的模型服务。

另外，腾讯云还提供完善的大模型工具链和配套服务，括数据标注、训练、测试、评估、部署等全套工具，助力快速精调大模型，客户按需灵活使用，加速大模型在产业的落地。同时，提供本地化的训练、落地及陪跑优化服务，为客户扫清落地障碍。

腾讯云在问题侧、模型侧、答案侧三个层面进行敏感信息过滤和规避。同时，依托腾讯二十余年的安全经验和天御风控能力，提供AIGC全链路内容合规解决方案，确保大模型可信、可靠、可用。

官方透露，腾讯云新一代HCC高性能计算集群，专为大模型训练打造，具备业界最高的3.2T互联带宽，将整体算力性能提升3倍;即将推出的腾讯云向量数据库（Tencent Cloud VectorDB），源自腾讯每日处理千亿次检索的向量引擎(OLAMA)，单索引支持10亿级向量规模，更适合AI运算、检索，数据接入AI效率提升10倍。

官方还透露，将大模型能力应用在多款头部SaaS产品中，比如腾讯会议即将推出覆盖会议全流程的AI小助手，通过简单自然的指令，完成信息提取、内容分析、会管会控等多种复杂任务。会后，还能自动生成智能总结摘要，帮助高效回顾，提升开会和信息流转效率。腾讯企点，新一代智能客服具备快速学习和智能回答的能力，可提供精准回复和丰富回答。腾讯云AI代码助手，覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。

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