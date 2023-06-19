谷歌推出 TryOnDiffusion 生成式 AI 试穿功能：网购试衣无需实际穿戴

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日消息:谷歌推出了一项由人工智能驱动的虚拟试穿功能，让购物者可以在各种模特身上看到服装的效果。

图片来自 Google

谷歌产品管理高级总监 Lilian Rincon 在博客文章中写道：「只需在搜索中点击带有『试穿』标志的产品，然后选择与您最为相似的模特即可。」挑选衣物前试穿的好处在于，它可以避免购买后发现衣物在身上并不适合自己的体型、肤色或发色，从而避免退货的烦恼。

然而，在网上购物时，你无法使用试衣间。你只能根据模特穿着的照片来想象衣物在自己身上的效果，但如果你与模特长相不同、体型完全不同，那么这种想象并不特别有用。

谷歌的搜索虚拟试穿功能为在线购物者提供了选择与自己体型相似的模特，然后可以看到该款衣物在该模特身上的效果，然后再决定是否购买。

这一功能是通过名为 TryOnDiffusion 的生成式人工智能实现的，谷歌的研究人员训练它能够分析一件服装的图像，并预测它在各种不同体型的真实模特身上的效果，这些模特的尺码范围从 XXS 到 4XL，姿势各异。

谷歌并非第一个提供虚拟试穿功能的公司，沃尔玛已经推出了一项虚拟试穿功能，允许用户在与自己身高和尺寸相匹配的模特或上传的照片上看到衣物的效果。

不过，沃尔玛的功能看起来有点像将服装剪切并粘贴到身体上，而且似乎无法适应不同的姿势——所有的模特都是面朝前方，手臂下垂。

目前，谷歌的虚拟试穿功能仅适用于一些女士上装，包括 Anthropologie、Everlane、H&M 和 LOFT 等品牌，但计划在 2023 年后期扩大选择范围，并支持男士上装试穿。

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