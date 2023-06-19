美图发布AI视觉大模型奇想智能MiracleVision

只需10多秒，AIGC就能炸出一个小红书爆款!最近，一款由AI打造的小绿裙在小红书上爆火，评论区求同款的网友不在少数。嗅觉敏锐一批商家迅速拿图去工厂打板、上架预售，将虚拟服饰快速复现，其中一个商家在小红书上挂出的链接已售出近千件。FD模型在操作上也非常便捷，只需选择款式、颜色、材质等标签，10多秒内，AI就可以生成一张高质量的服装实穿效果图。