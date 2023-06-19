超逼真！普林斯顿大学推3D场景生成模型Infinigen

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:普林斯顿大学研究人员Alexander Raistrick日前发布了一款名为“Infinigen”的开源AI模型，可以帮助人们生成逼真的3D 场景。

据了解，Infinigen 是一款基于开源建模软件 Blender 的免费开源模型，能够通过随机数学规则生成一系列自然界的“植物、动物”场景，并且可以通过输入提示词来自定义地形，并添加“云、雨、雪、雷暴、天火”等自然现象。

生成的场景例

Infinigen模型还能够作为训练数据的生成器，可提供包括“目标检测”、“语义分割”、“姿态估计”、“3D重建”、“视图合成”和“视频生成”一系列特性，可用于计算机视觉相关AI进行场景训练。Infinigen可以自动为各种计算机视觉任务生成高质量的注释，包括光流，3D场景流，深度，表面法线，全光分割，遮挡边界。

研发团队表示，他们的目标是让 Infinigen 帮助到计算机视觉以及相关领域的研究。但Infinigen模型的当下效率还有待改进，其生成一张（两个场景的双拼图像）1080P 的图像需要3.5小时。

项目论文网址:https://arxiv.org/pdf/2306.09310.pdf

项目官网:https://infinigen.org/

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