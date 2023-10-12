Kandinsky1：3.3亿参数强大模型，文本生成逼真图像

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:最近几年，计算机视觉和生成建模领域取得了显著进展，推动了文本到图像生成的不断发展。各种生成架构，包括基于扩散的模型，在提高生成图像的质量和多样性方面发挥了关键作用。Kandinsky是一个拥有3.3亿参数的强大模型，并突出了它在可度量的图像生成质量方面的卓越表现。

文本到图像生成模型已经从具有内容级别工件的自回归方法演化到了基于扩散的模型，如DALL-E2和Imagen。这些扩散模型被归类为像素级和潜在级，它们在图像生成方面表现出色，超越了GANs在保真度和多样性方面的表现。它们无需敌对训练就能集成文本条件，这一事实由GLIDE和eDiff-I等模型所证明，它们生成低分辨率图像并使用超分辨率扩散模型进行升采样。这些进步已经改变了文本到图像生成的方式。

AIRI、Skoltech和Sber AI的研究人员引入了Kandinsky，这是一种结合了潜在扩散技术和图像先验模型的新型文本到图像生成模型。Kandinsky采用了改进的MoVQ实现作为其图像自动编码器组件，并单独训练图像先验模型，将文本嵌入映射到CLIP的图像嵌入。他们的方法提供了一个用户友好的演示系统，支持多样的生成模式，并发布了模型的源代码和检查点。

他们的方法引入了一种潜在扩散架构，用于文本到图像合成，利用了图像先验模型和潜在扩散技术。它采用了一种图像先验方法，将文本和图像嵌入之间的扩散和线性映射结合起来，使用CLIP和XLMR文本嵌入。他们的模型包括三个关键步骤:文本编码、嵌入映射（图像先验）和潜在扩散。基于完整数据集统计的视觉嵌入的逐元归一化实施，加速了扩散过程的收敛。

Kandinsky架构在文本到图像生成方面表现出色，以256×256的分辨率在COCO-30K验证数据集上获得了8.03的令人印象深刻的FID分数。线性先验配置产生了最佳的FID分数，表明视觉和文本嵌入之间存在潜在的线性关系。他们的模型的能力由在一组猫图像上训练“猫先验”而得到的图像生成成绩得以证明。总的来说，Kandinsky在文本到图像合成方面与最先进的模型竞争激烈。

Kandinsky是一种基于潜在扩散的系统，在图像生成和处理任务中表现出色。他们的研究广泛探讨了图像先验设计选择，线性先验显示出潜在的潜在线性关系。用户友好的界面，如Web应用程序和Telegram机器人，有助于提高可访问性。

未来的研究方向包括利用先进的图像编码器、改进UNet架构、改进文本提示、生成更高分辨率的图像，以及探索本地编辑和基于物理的控制等功能。研究人员强调了解决内容问题的需求，建议采取实时监管或强大的分类器来减轻不良输出。

论文网址:https://arxiv.org/abs/2310.03502

项目网址:https://github.com/ai-forever/Kandinsky-2

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