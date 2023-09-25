Midjourney！Genmo AI可3秒作画成图并且生成视频

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:Genmo是一款基于人工智能的创意产品，可以通过语言描述自动生成视频、图像、3D模型等创意内容。Genmo提供多种创意工具，是内容创作者、设计师、艺术家的强大创意助手。

地址：https://www.genmo.ai/create/video

Genmo的文字到视频功能使用了领先的人工智能技术，只需要简单的文字描述，就可以生成栩栩如生的视频。用户可以制作教学视频、商业宣传视频、动画短片等各类视频。此外，Genmo还提供强大的图像生成功能，输入文字后可以生成风格多样的高清图片。利用Genmo的3D生成功能，几句描述就可以打造3D模型，应用范围十分广泛。

Genmo拥有简洁易用的界面，不需要专业技能就可以使用。实时生成反馈让用户可以快速 iterating 创作。Genmo还拥有活跃的社区，用户可以在这里寻找创意灵感，分享作品。

Genmo是一个开放、包容的创意平台。它极大地降低了内容创作门槛，普通用户也可以通过Genmo实现自己的创意，获得工作和生活中的价值。Genmo会持续迭代升级技术，赋能更多创作者开启创造之旅。

Genmo核心功能:

- 文字到视频转换:支持多种视频风格生成

- 图片生成:涵盖多种艺术风格

-3D模型生成:支持人物、场景、物体生成

- 简洁易用的界面:不需要专业技能

- 强大社区:寻找灵感，分享作品

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