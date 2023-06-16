Facebook首席AI专家表示， 大语言模型只是昙花一现

站长之家（ChinaZ.com）6月16日 消息:据《财富》杂志报道，Facebook的人工智能（AI）专家Yann Lecun批评了当前的AI聊天机器人热潮，以及他们所依赖的庞大语言模型(LLM)，这可能会让他与雇主持不同态度。

Lecun在巴黎的一次演讲中承认，他并不喜欢当前流行的聊天机器人和它们所建立的大语言模型（LLM）。他表示:“许多人因为AI而想象各种灾难场景，是因为他们想到这种有时会说废话的自回归LLM，他们说不安全，他们是正确的。”

他接着辩称，今天的LLM，如OpenAI的GPT-3和GPT-4，最终将被更好和更强大的算法所取代。这段话显得格外有趣，因为Facebook的CEO马克·扎克伯格似乎全身心地致力于确保公司不会错过聊天机器人的热潮。

就在上周的全体会议上，扎克伯格宣布，前Facebook公司现在打算将AI引入到“每一个”他们的产品中，包括允许用户“使用文本提示来修改自己的照片，并在Instagram的故事中分享它们”，在Facebook Messenger中插入不同个性的聊天机器人。除非Facebook拥有一些令人惊叹的黑科技，否则这几乎肯定由LLMs驱动。

当然，扎克伯格和Lecun有非常不同的角色，他们可能在私下里有不同的看法，对今天的聊天机器人对于公司的价值也存在不同意见。听到AI领域最受尊敬人直接跟老板持不同观点，是一件非常有趣的事情。

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