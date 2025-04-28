苹果确认：重点在印生产iPhone，MacBook、iPad暂无计划！

苹果公司澄清称，印度作为“iPhone 全球制造中心”的重要性确实在日益提升，但目前没有在印度生产 MacBook 笔记本电脑或 iPad 平板电脑的计划。这一决定令印度政府失望不已 —— 一直以来，印度政府都十分积极地试图吸引大型科技公司将生产版图扩展到智能手机以外的领域。而这也表明了将高价值的电子产品制造转移到新地区的复杂性和挑战。

重点仍放在 iPhone 制造上：

目前，苹果在印度的生产制造战略主要是围绕着 iPhone 展开。苹果公司通过合作伙伴富士康和塔塔集团，建立了大规模的 iPhone 生产设施，其中很大一部分产品被出口到美国等主要市场 —— 印度已成为苹果在中国以外的最 大制造中心，嗯，之一，尤其是在中美贸易紧张局势导致中国制造电子产品关税上调之后，这一趋势愈发明显。

印度本土对 iPhone 的强劲需求，加上政府的生产挂钩激励 (PLI) 计划，因此，苹果将生产基地转移至印度，在经济性、可行性方面都是相当吸引力的。不过呢，MacBook 和 iPad 的情况就不大一样了。据知情人士透露，与 iPhone 相比，这些产品的国内销售市场相对较小。这种有限的需求，让苹果现阶段在印度投资建立专门的 MacBook 和 iPad 生产线变得不太现实。

供应链和市场挑战：

苹果不愿在印度生产 MacBook 和 iPad 的主要原因之一是建立强大的供应链过于复杂。与受益于印度成熟的供应商和零部件制造商生态系统的智能手机不同，笔记本电脑和平板电脑的供应链要复杂得多，而在印度的供应链体系也相对薄弱。为这些产品建立可靠且强大的供应链需要大量的时间和投资 —— 业内估计，可能需要三到四年才能达到所需的规模和效率。

此外，MacBook 和 iPad 的现有供应链大部分位于中国。迁移这些业务不仅会带来物流方面的挑战，还可能扰乱全球供应和分销。苹果还认为，MacBook 和 iPad 的全球产能充足，暂时没有迫切需要在印度建立新的生产基地。

虽说有报道称，苹果已启动一项可行性研究，探讨将印度制造基地扩展到 iPhone 和 AirPods 以外的领域的可能性。虽然这并不能保证立即采取行动，但这表明，如果未来市场条件和供应链能力能够跟上，苹果还是愿意考虑在印度扩大制造业务的。

（举报）