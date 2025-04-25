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Create2025百度AI开发者大会举行 文心4.5 Turbo、X1 Turbo发布

2025-04-25 10:10 · 稿源：站长之家

今日，Create2025 百度AI开发者大会在武汉经济技术开发区（经开区）盛大举行。本次大会汇聚了众多AI领域的专家和开发者，共同探讨AI技术的最新进展和未来趋势。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在大会上发表了主旨演讲，强调应用才是创造价值的真正关键。

李彦宏指出，当前AI领域模型发布愈发频繁，MCP逐渐成为行业标准，通用智能体等多智能体协作的产品也受到广泛关注。然而，随着模型迭代加速和能力增强，不少开发者担心自己基于大模型开发的应用会迅速过时。对此，李彦宏表示，虽然大模型世界风云变幻，但开发者应理解技术发展趋势，并看到日益强大的模型能力提供了更多选择和可能性。他鼓励开发者找对场景、选对基础模型，并学习调模型的方法，以开发出不会过时的应用。

在大会上，李彦宏还宣布了百度文心大模型的最新进展。他介绍称，文心大模型4.5 Turbo及X1 Turbo主打多模态、强推理和低成本，其中文心大模型4.5 Turbo价格相比文心4. 5 下降80%，仅为DeepSeek V3 调用价格的40%；而文心大模型X1 Turbo价格也较上一代下降50%，仅为DeepSeek R1 模型的25%。这一消息无疑为开发者提供了更为实惠和高效的工具选择。

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